В Николаевской области пьяный мужчина стрелял по детям: трое раненых

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В Николаевской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения стрелял из самодельного устройства по детям, которые в этот момент играли на улице.

В результате были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте девяти и пяти лет. Их доставили в медицинское учреждение.

Сам злоумышленник также получил телесные повреждения.

Правоохранители изъяли остатки устройства и направили их на экспертное исследование.

Производство открыли по статье "Умышленное убийство", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Пресс-секретарь полиции Николаевской области Елена Бережная в эфире канала "112 Украина" сообщила, что 12-летний мальчик, который пострадал от действий мужчины, находится в медицинском учреждении в Николаеве, его состояние оценивают как тяжелое.

Двух других детей отпустили на амбулаторное лечение.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Правоохранители выяснили, что злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение хулиганских действий и за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения", - добавила Бережная.

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