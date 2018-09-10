В Николаевской области пьяный мужчина стрелял по детям: трое раненых
В Николаевской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения стрелял из самодельного устройства по детям, которые в этот момент играли на улице.
В результате были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте девяти и пяти лет. Их доставили в медицинское учреждение.
Сам злоумышленник также получил телесные повреждения.
Правоохранители изъяли остатки устройства и направили их на экспертное исследование.
Производство открыли по статье "Умышленное убийство", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
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Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Пресс-секретарь полиции Николаевской области Елена Бережная в эфире канала "112 Украина" сообщила, что 12-летний мальчик, который пострадал от действий мужчины, находится в медицинском учреждении в Николаеве, его состояние оценивают как тяжелое.
Двух других детей отпустили на амбулаторное лечение.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
"Правоохранители выяснили, что злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение хулиганских действий и за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения", - добавила Бережная.