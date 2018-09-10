СБУ опровергла заявление ФСБ о связи украинской спецслужбы с "ИГ"

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Федеральная служба безопасности России заявила, что задержала члена "Исламского государства", который якобы планировал убийство одного из лидеров "ДНР".

По данным российской спецслужбы, боевик действовал "по заданию СБУ и "Правового сектора".

Речь идет о выходце из Дагестана Меджиде Магомедове.

В СБУ отрицают какую-либо связь с представителями "ИГ".

В ФСБ заявили, что в начале года Магомедов приезжал в Украину, где якобы и контактировал с представителями СБУ.

"Магомедов получил от работников украинских спецслужб задачу ликвидировать командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР, который живет в Смоленской области", - сообщили в российской спецслужбе.

Во время задержания, по информации ФСБ, у Магомедова изъяли самодельное взрывное устройство, пистолет и боеприпасы.

Мужчина якобы сообщил, что "спецслужбы Украины активно помогают боевикам ИГ, финансируя и предоставляя оружие и взрывчатку для организации терактов в России".

В СБУ назвали это сообщение ФСБ фейком.

"Мы не будем комментировать фантазии", - сказала BBC News Украина пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Убийство в Донецке

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31 августа лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб от взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.

Российский МИД и представители самопровозглашенной ДНР сразу же возложили ответственность за гибель Захарченко на Украину.

"Есть все основания считать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неудобных", - отметила Интерфаксу пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

В украинском МИД в ответ заявили о связи России с сепаратистами.

"Мегамолниеносная реакция МИД РФ на убийство Захарченко свидетельствует, как минимум, о попытках РФ прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует", - написала пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца в Twitter.

А в АП подчеркнули, что украинская сторона, напротив, была заинтересована, чтобы Захарченко был жив-здоров, поскольку он важен как свидетель агрессии России против Украины.

"Украинская сторона и ее спецслужбы не имеют никакого отношения к тому, что произошло с Захарченко. Мы считаем, что это была или спецоперация Кремля, или внутренние криминальные разборки", - заявил в интервью ВВС News Украина заместитель главы АП Константин Елисеев.

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