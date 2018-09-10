Четыре украинские теннисистки обновили личные рекорды в рейтинге

Копірайт зображення Getty Images Image caption Цуренко удалось пробиться в четвертьфинал US Open

По результатам Открытого чемпионата США по теннису сразу четыре украинки установили личные рекорды в мировом рейтинге WTA.

В понедельник, 10 сентября, Женская теннисная организация (WTA) опубликовала обновленный мировой рейтинг. В первой сотне оказались сразу четыре украинки. Для двух из них эти позиции являются личными рекордами.

Леся Цуренко, благодаря выходу в ¼ финала US Open, поднялась на 26-е место в рейтинге WTA - до этого лучшим результатом 29-летней спортсменки была 29-я ступень.

Личный рекорд также установила 18-летняя Даяна Ястремская, которой удалось подняться на 96-ю позицию.

Ангелина Калинина и Марта Костюк заняли 113-е и 124-е места. Для обеих теннисисток это так же лучшие результаты в карьере.

Лучшей украинской теннисисткой в ​​рейтинге WTA остается Элина Свитолина - пока она занимает 6-е место.

Еще одна украинка - Екатерина Бондаренко - оказалась на 85-м месте в рейтинге.

В этом году турнир US Open - первый в истории, когда до ⅛ финала добрались сразу две украинские теннисистки.

Элина Свитолина свой поединок проиграла, тогда как Леся Цуренко смогла пройти в четвертьфинал.

Скандальный финал

Финал US Open среди женщин состоялся в субботу, 8 сентября. Победу одержала японка Наоми Осака, которой удалось со счетом 6:2, 6: 4 победить легендарную Серену Уильямс из США.

Однако зрителям этот поединок запомнится не столько ходом самой игры, сколько скандальным поведением Уильямс, которая несколько раз в резкой форме критиковала действия рефери.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Серена Уильямс своим поведением в финале US Open затмила победу Наоми Осаки из Японии

Во втором сете судья Карлос Рамос сначала вынес 36-летней американке предупреждение за подсказку со стороны тренера - Уильямс отрицала, что получила советы от тренера, и заявила судье, что "никогда бы не стала жульничать, чтобы выиграть, лучше уж потерпеть поражение".

Затем Уильямс была оштрафована на очко после того, как она разбила свою ракетку при счете 3:2 во втором сете.

Уильямс разозлилась, подбежала к Рамосу, стала кричать на него, толпа криками также поддерживала теннисистку.

После этого разгневанная Уильямс стала кричать: "Ты лжец. Ты больше не появишься на моем корте, пока ты жив. Когда ты принесешь мне извинения? Извиняйся!".

Судья оценил слова спортсменки как оскорбление и лишил ее гейма.

Продолжение матча сопровождалось слезами и руганью со стороны Серены, а также - свистом болельщиков. Победа Осаки на фоне всего этого отошла на второй план.

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