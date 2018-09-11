"Самопомощь" в Киевсовете самораспустилась: все детали скандала

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сергей Гусовский об обвинениях со стороны партийного руководства говорит, что "диктат победил здравый смысл"

Фракция Киевсовета "Самопомощь" самораспустилась из-за внутрипартийного скандала - руководство партии обвинило фракцию в лояльности к члену фракции Роману Марченко, которого обвинили в коррупционных схемах.

О решении фракции сообщил глава фракции Сергей Гусовский.

"Самопомощь" была второй по численности фракцией Киевского городского совета и насчитывала 22 депутата.

В заседании фракции, где было принято решение о самороспуске, участвовали 19 депутатов. 18 из них это решение поддержали. Один - воздержался.

Депутаты намерены создать депутатскую группу и продолжить работу в Киевсовете.

В партии "Самопомощь" заявили, что решение о самороспуске - свидетельство "круговой поруки".

"У депутатов был выбор - осудить коррупционную аферу своего коллеги, которую выявило внутрипартийное расследование, или же выбрать круговую поруку. Смелости, к сожалению, не хватило. После такого самороспуск - это, пожалуй, единственный выход", - заявили в партии.

Претензии партии

Скандал вспыхнул 6 сентября. Руководство партии "Самопомощь" объявило, что из партии исключили четырех депутатов Киевсовета.

В том числе - и главу фракции Сергея Гусовского, который также представлял политическую силу на выборах мэра Киева в 2015 году.

Свое решение в партии объяснили тем, что все четыре депутата поддержали решение Киевсовета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в Киеве.

Самого Марченко в партии обвинили в использовании служебного положения для реализации "вероятно, коррупционных схем с земельными участками в Киеве".

По данным внутреннего расследования партии, в целом Марченко и его семья якобы незаконно присвоили 12 участков земли в Киеве общей площадью 1,4 га.

Поэтому "Самопомощь" заявила, что инициирует процедуру отзыва по народной инициативе депутата Романа Марченко. А все обнаруженные документы, которые могут свидетельствовать о коррупции, передадут в Нацагентство по предотвращению коррупции и Национальное антикоррупционное бюро.

"Если человек использует свой статус и должность для того, чтобы получать персональную выгоду ... все это свидетельствует о недобропорядочности и недобросовестности этого человека. Если депутаты фракции это покрывают, то это подтверждает и их недобропорядочность также. Для "Самопомощи" добропорядочность была, есть и остается основой ценностью нашей политической силы. Поэтому не было, нет и не будет у нас места для людей, которые участвуют или покрывают коррупцию", - заявила вице-спикер и председатель Киевской городской партийной организации "Самопомощи" Оксана Сыроед.

В партии подчеркивают, что Гусовский уже несколько месяцев знал об обвинениях, которые выдвигают против Марченко.

Депутаты Киевсовета не согласны

Заявление партии Гусовский и его коллеги подвергли резкой критике. Бывший кандидат в мэры Киева подчеркнул, что все это - последствия политической конкуренции с лидером партии, мэром Львова Андреем Садовым.

"Что случилось с "Самопомощью"? Все просто: страх даже потенциальной конкуренции ослепил глаза руководителям партии. Андрей Садовый сказал: "В политике ты или раб, или враг". Для киевской команды это неприемлемо", - написал он в Facebook.

Гусовский также считает, что "партийный диктат победил здравый смысл", а все обвинения назвал абсурдными.

Роман Марченко также опроверг свою причастность к коррупционным схемам. По его словам, все обвинения в его адрес - манипуляции во внутрипартийной борьбе с Сергеем Гусовским.

Марченко отметил, что процедуру приватизации участков он начал еще в 2006 году. И все его действия были вполне законными.

Более того, депутат пообещал подать иск против руководства партии о защите чести и достоинства.

Он также добавил, что еще в 2017 году написал заявление о добровольном сложении мандата.

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