Экс-десантника Ананьева отпустили из полиции: что известно о его деле

Копірайт зображення Facebook Валерия Ананьева

Задержанного экс-десантника Валерия Ананьева, которому инкриминируют драку и нанесение травм, отпустили на поруки одного из депутатов.

Накануне в Днепре полиция задержала бывшего бойца 25-й десантной бригады, ветерана боев на Донбассе в 2014-2015 годах.

Это произошло прямо перед тем, как он должен был презентовать свою книгу о войне.

Правоохранители доставили мужчину в отделение полиции города Новомосковск, где он провел ночь.

В чем обвиняют

Копірайт зображення Facebook Валерия Ананьева Image caption Валерия Ананьева задержали сотрудники полиции в штатском

Валерия Ананьева обвиняют в том, что в 2016 году он избил другого мужчину - сломал ему нос и нанес другие травмы.

Конфликт произошел в городе Гвардейское (именно там дислоцируется 25 бригада).

По данным полиции, во время тренировки в спортзале между Валерием Ананьевым и другим посетителем возникла словесная перепалка, после которой десантник нанес ему несколько ударов в лицо.

В больнице у него констатировали "кровоизлияние вокруг глаз, ушиб головного мозга I степени, перелом костей носа со смещением".

Сначала дело возбудили по статье о легких телесных повреждениях, но впоследствии переквалифицировали на средние.

В полиции Днепропетровской области указывают, что Валерий Ананьев не являлся в органы досудебного следствия, из-за чего в марте его родственникам передали письменное уведомление о подозрении и вызов в Новомосковскую полицию.

Так как он не явился, 4 апреля мужчину объявили в розыск.

"Все это время сотрудники полиции неоднократно беседовали с подозреваемым по телефону и объясняли законные требования о его явке в отделение", - добавляют правоохранители.

7 июня суд выдал постановление о его принудительном задержании.

Позиция Ананьева

Копірайт зображення С14 Image caption В отделении в Новомосковске

По данным СМИ, причиной конфликта стала просьба убрать "блины" от тренажера.

В комментарии журналисту Юрию Бутусову Валерий Ананьев отметил: "Я был неправ - нанес ему удар. Признавал это тогда, признаю и сейчас".

"Я предлагал компенсировать ущерб той суммой, которую мог собрать в то время, но его семья не согласилась. В 2017-м дело было закрыто. Но в 2018-м добились возобновления дела. И теперь там фигурируют телесные повреждения средней тяжести", - добавил он.

Валерий Ананьев утверждает, что полгода назад с ним начали связываться следователи, требовали прийти в Новомосковское отделение.

Поскольку сам мужчина уже жил в Киеве, он попросил о возможности посетить следователей в столице или же прислать ему официальный вызов в Новомосковск.

Валерий Ананьев добавляет, что в марте официальное постановление передали его бабушке - согласно ему он должен был явиться к следователям в Новомосковске на следующий день.

"Но это же невозможно, я не могу телепортироваться", - заявил экс-десантник уже после задержания.

Он также обвинил следователей, которые вели его дело, в многочисленных нарушениях.

"Не воспринимайте ничего на веру. В деле, по которому меня задержали, была куча нарушений со стороны следствия. А в самом обвинении куча лжи, которую им еще надо доказать в суде", - написал он в Facebook.

Вместе с тем к полицейским, которые его задерживали, мужчина особых претензий не имеет: "Я прекрасно понимаю: если бы 200 человек, собравшихся на 3-м этаже библиотеки, узнали, что меня задерживает на первом этаже группа людей в штатском, могло произойти много плохих вещей. Поэтому полицейские действовали адекватно ситуации, насколько вообще может быть адекватным задержание автора книги в библиотеке".

На вопрос о том, почему ситуация дошла до суда, он ответил: "Потому что так все организовали. По безалаберности следствия или специально, другой вопрос. Надеюсь, что первое".

Десантник и писатель

Копірайт зображення Facebook Валерия Ананьева

Валерий Ананьев в составе 25-й десантной бригады участвовал в боях на Донбассе в 2014-2015 годах, в частности воевал под Шахтерском и участвовал в рейде бригады в тылу противника.

В комментарии BBC News Украина он вспоминал 2 августа 2014 года - тогдашний "День десантника": "Нашу роту в тот день сепаратисты крыли из всего, что у них было. Какое там празднование".

Позже уволился с военной службы, написал и самостоятельно издал книгу "Следы на дороге" о своем опыте и переживаниях на войне.

Также о военных буднях Ананьев активно писал в Facebook, что сделало его известным в соцсетях.

В 2017 году, сразу после введения безвизового режима Валерий Ананьев прошел по известному маршруту - Тропе св. Иакова, которая идет из Франции на испанское побережье океана.

Копірайт зображення Facebook Валерия Ананьева

За этим путешествием в соцсетях также наблюдали тысячи подписчиков, о нем сообщали в СМИ.

А в этом году он написал, что планирует поход по Норвегии к Северному Ледовитому океану: "В прошлый раз я шел через города, леса, горы около 1,8 тыс. км, в этот раз расстояние будет не менее 3 тыс. км, а о сложности маршрута я вообще молчу".

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