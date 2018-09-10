В Австралии нашли гигантские камни с золотом

Копірайт зображення RNC MINERALS Image caption Золота в большем камне - почти 75 кг

В Западной Австралии шахтеры нашли два огромных камня с богатым вкраплением золота, каждый из которых, по приблизительным оценкам, стоит миллионы долларов.

Самый большой камень весит 95 кг и содержит более 2400 унций (74,6 кг) золота, сообщает горнодобывающая компания RNC Minerals.

Компания уточнила, что на прошлой неделе из шахты под Калгурли (Западная Австралия) добыли золота на сумму около 11 млн долларов.

Один горный инженер описал находки как "чрезвычайно редкие".

"Люди все еще находят самородки на территории золотых приисков, но, как правило, они весят меньше нескольких унций", - сказал профессор Сэм Спиринг, директор Горной школы Университета Кёртина в Западной Австралии.

Горная компания оценила самый большой камень в около 3 млн долларов. Второй по величине камень весом 63 кг имел примерно 1600 унций (49,7 кг) золота и его оценили в 1,9 млн долларов.

Остальной вес камней составляла кварцевая порода, заявила компания.

Шахтеры в Австралии часто добывают только 2 г золота на тонну скальной породы, сообщил BBC профессор Спиринг. Компания RNC Minerals сообщила, что на этот раз добыла 2200 г на тонну.

Копірайт зображення RNC MINERALS Image caption Золотая жила в породе на шахте Beta Hunt

"Очень редко мы видим результаты такого уровня. Это уникальная находка", - сказал профессор Спиринг.

Он добавил, что частицы золота часто слишком малы, чтобы человеческий глаз мог их увидеть.

На шахте Beta Hunt вблизи Калгурли добывали никель - до того, как открыли золото.

Компания впоследствии нашла золотую жилу, расположенную в 500 метрах под землей.

Руководитель RNC Minerals Марк Селби заявил, что самые большие камни будут проданы на аукционе как коллекционные предметы.

Австралийский Калгурли - золотодобывающий регион с большой историей. Город Калгурли основал 17 июня 1893 года золотоискатель Патрик Хеннен, который нашел вблизи крупное месторождение золота, до сих пор считающееся одним из крупнейших в Австралии (эту местность часто называют "Золотой милей").

В регионе, кроме золота, также добывают никель.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram