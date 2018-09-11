Европарламент рассмотрит возможность санкций против Венгрии

Копірайт зображення AFP Image caption Ожидается, что во вторник Европарламент посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чтобы предоставить свои контраргументы против обвинений ЕС

Европейский парламент планирует на пленарной сессии, которая пройдет с 10 по 13 сентября в Страсбурге, рассмотреть вопрос о возможности применения санкций против Венгрии.

Об этом говорится в повестке дня сессии Европарламента

В случае, если депутаты придут к выводу, что Венгрия серьезно нарушает основополагающие принципы Евросоюза, против страны могут запустить юридическую процедуру по статье 7 Лиссабонского договора (Договора о Европейском Союзе. - Ред.), сообщили в Европарламенте.

Эта статья предусматривает введение в отношении страны-члена ЕС различных санкций, в частности, лишение права голоса в Совете ЕС.

Напомним, в прошлом году Еврокомиссия запустила подобную процедуру против Польши.

В чем обвиняют Венгрию

В Европарламенте считают, что Будапешт имеет серьезные проблемы с соблюдением демократических ценностей в таких сферах, как функционирование конституционной и избирательной систем, независимость судопроизводства, коррупция и конфликт интересов, защита персональных данных, свобода высказывания, свобода высших учебных заведений, свобода религий и свобода объединений.

Под вопросом в Венгрии также право на равное обращение, права меньшинств, включая рома и евреев, фундаментальные права мигрантов, искателей убежища и беженцев, социально-экономические права.

Ожидается, что во вторник Европарламент посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чтобы предоставить свои контраргументы против обвинений ЕС.

Он считает, что многочисленные проблемы, о которых говорится в проекте резолюции Европарламента, "давно решены".

Ник Торп, корреспондент BBC в Венгрии, говорит, что власти страны критику со стороны ЕС называет "охотой на ведьм". По ее словам, "либеральные элиты" мстят ей за то, что она защищает национальный суверенитет.

В июне парламент Венгрии проголосовал за правительственный законопроект о криминализации помощи беженцам. Помощь мигрантам, которые не имеют оснований для получения убежища в Венгрии, может караться заключением на срок до года. Уголовным преступлением также станет печать листовок с информацией для соискателей убежища или, например, помощь юристов или предоставление еды.

Чтобы запустить механизм санкций против Венгрии, резолюцию должны поддержать минимум две трети депутатов Европарламента.

Венгрия и Украина

В последнее время отношения Украины и Венгрии становились все более напряженными: венгерские власти не раз угрожали блокировать все шаги в направлении евроинтеграции Украины.

В апреле министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обвинил украинские власти в целенаправленной, "ненавистнической кампании" против национальных меньшинств, в частности, венгров Закарпатья.

Он раскритиковал украинский закон об образовании, согласно которому с 2020 года в Украине прекратят существовать средние школы, в которых преподавание ведется не на государственном языке.

В августе между Украиной и Венгрией разгорелся еще один скандал из-за создания в венгерском правительстве должности министра по делам Закарпатья.

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