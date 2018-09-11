США угрожают ввести санкции против Международного уголовного суда
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС), если тот продолжит расследования предполагаемых преступлений американских военных в Афганистане или союзников США в других странах.
Недовольство Вашингтона также вызвало продолжающиеся расследования МУС в отношении Израиля в связи с предполагаемыми преступлениями против палестинцев.
"Если суд будет преследовать нас, Израиль или других наших союзников, мы не будем сидеть сложа руки", - подчеркнул Болтон.
"Мы не намерены сотрудничать с МУС, не будем ему помогать и уж, конечно, не присоединимся к нему. Мы позволим МУС умереть. В конечном счете он по всем признакам уже мертв", - заявил Болтон.
Чем Болтон угрожает судьям?
Советник Дональда Трампа пригрозил санкциями в отношении прокуроров, а также судей, которые рассматривают дела.
Им могут закрыть въезд в США и заблокировать счета в американских банках.
"Мы подвергнем санкциям их активы в Соединенных Штатах, мы будем преследовать их по уголовному законодательству США. То же самое будет ждать любую организацию или страну, которая будет оказывать помощь расследованиям МУС против США", - заявил Джон Болтон.
Его позицию поддержала спикер Белого дома Сара Хакаби Сандерс. По ее словам, Соединенные Штаты примут все необходимые меры "для защиты наших граждан - и граждан стран-союзников - от неправедного преследования этим незаконным судом".
Международный уголовный суд был создан на основе Римского статута, принятого в Риме в 98м году. США документ подписали, но не ратифицировали. Суд занимается, в том числе, военными преступлениями.
Реакция
Международный уголовный суд, в свою очередь, заявил, что продолжит свою работу в соответствии с принципом верховенства права.
"МУС как суд будет непреклонно продолжать свою работу в соответствии с принципами и общей идеей верховенства права", - говорится в заявлении.
По словам представительницы неправительственной организации Human Rights Watch Лиз Эвенсон, советник Дональда Трампа продемонстрировал "невиданное игнорирование зверских преступлений", а США "больше обеспокоены судьбой преступников, чем требованием беспристрастного правосудия".