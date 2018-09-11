США угрожают ввести санкции против Международного уголовного суда

Копірайт зображення Getty Images Image caption Советник Дональда Трампа заявил, что судьи МУС столкнутся с серьезными последствиями, если попытаются обвинить американских граждан в военных преступлениях

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС), если тот продолжит расследования предполагаемых преступлений американских военных в Афганистане или союзников США в других странах.

Недовольство Вашингтона также вызвало продолжающиеся расследования МУС в отношении Израиля в связи с предполагаемыми преступлениями против палестинцев.

"Если суд будет преследовать нас, Израиль или других наших союзников, мы не будем сидеть сложа руки", - подчеркнул Болтон.

"Мы не намерены сотрудничать с МУС, не будем ему помогать и уж, конечно, не присоединимся к нему. Мы позволим МУС умереть. В конечном счете он по всем признакам уже мертв", - заявил Болтон.

Чем Болтон угрожает судьям?

Советник Дональда Трампа пригрозил санкциями в отношении прокуроров, а также судей, которые рассматривают дела.

Им могут закрыть въезд в США и заблокировать счета в американских банках.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Международный уголовный суд официально начал свою работу в Гааге летом 2002 года и стал первым постоянным международным судом, созданным на договорной основе для разбирательства по тяжким преступлениям, к которым отнесены геноцид и преступления против человечности, агрессия и военные преступления

"Мы подвергнем санкциям их активы в Соединенных Штатах, мы будем преследовать их по уголовному законодательству США. То же самое будет ждать любую организацию или страну, которая будет оказывать помощь расследованиям МУС против США", - заявил Джон Болтон.

Его позицию поддержала спикер Белого дома Сара Хакаби Сандерс. По ее словам, Соединенные Штаты примут все необходимые меры "для защиты наших граждан - и граждан стран-союзников - от неправедного преследования этим незаконным судом".

Международный уголовный суд был создан на основе Римского статута, принятого в Риме в 98м году. США документ подписали, но не ратифицировали. Суд занимается, в том числе, военными преступлениями.

Реакция

Международный уголовный суд, в свою очередь, заявил, что продолжит свою работу в соответствии с принципом верховенства права.

"МУС как суд будет непреклонно продолжать свою работу в соответствии с принципами и общей идеей верховенства права", - говорится в заявлении.

По словам представительницы неправительственной организации Human Rights Watch Лиз Эвенсон, советник Дональда Трампа продемонстрировал "невиданное игнорирование зверских преступлений", а США "больше обеспокоены судьбой преступников, чем требованием беспристрастного правосудия".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram