"Расистская карикатура" на Серену Уильямс вызвала новый скандал
Австралийский художник Марк Найт отрицает, что его рисунок, посвященный поведению Серены Уильямс в финале US Open, является расистским.
Карикатура, о которой идет речь, появилась на страницах самой популярной газеты Австралии The Herald Sun.
Художник изобразил спортсменку капризным ребенком, который разбил ракетку и потерял соску.
Мнения микроблогеров, прокомментировавших рисунок, разделились.
Одни со смехом восприняли творчество Найта, а другие обвинили его в расизме. Чтобы акцентировать негативное отношение к спортсменке, художник подчеркнул черноту ее кожи, в то время как у темнокожей японки на картинке светлая кожа и белые волосы, посчитали критики Найта.
Сам Марк Найт все обвинения отвергает: моей целью, говорит художник, было продемонстрировать "ужасное поведение" Серены Уильямс в финале US Open.
Найта поддержали коллеги из The Herald Sun: "Он вполне справедливо высмеял поведение легенды тенниса. Марк может рассчитывать на полную поддержку с нашей стороны", - говорит редактор газеты Дэймон Джонстон.
Среди критиков художника - британская писательница Джоан Роулинг.
"Великолепная работа - сузить фигуру одной из лучших спортсменок в мире до сексистских и расистских стереотипов, а вторую замечательную спортсменку превратить в безликий фон", - написала она в своем Twitter.
Карикатуру также осудила Национальная ассоциация темнокожих журналистов США. В заявлении организации говорится, что рисунок является "отвратительным во многих аспектах".
Критики художника предполагают, что его вдохновили иллюстрации к детской книге Маленький чёрный Самбo - эти рисунки, говорят они, имеют признаки расизма.
Найт говорит, что "даже не догадывался о существовании таких рисунков", и добавляет, что "мир просто сошел с ума".
"Эта карикатура посвящена Серене в день, когда ее охватила вспышка гнева. Вот и все", - уверяет художник.
Расизм в австралийских карикатурах
Социолог Эндрю Якубович из сиднейского Технологического университета говорит, что жанр, в котором работает Марк Найт, имеет "долгую традицию расистского влияния".
"Автор может даже не осознавать, что его взгляд на мир сформирован историей расизма в Австралии", - предполагает исследователь.
По словам Якубовича, австралийские карикатуристы традиционно подчеркивали различные визуальные признаки меньшинств - в частности, аборигенов, - чтобы высмеять их.
Однако в условиях современной культуры это считается неприемлемым.
Скандальный финал US Open
Финал US Open среди женщин состоялся в субботу, 8 сентября. Победу одержала японка Наоми Осака, которой удалось со счетом 6:2, 6: 4 победить легендарную Серену Уильямс.
Однако зрителям этот поединок запомнится не столько ходом самой игры, сколько скандальным поведением Уильямс, которая несколько раз в резкой форме критиковала действия рефери.
Всё началось с предупреждения, которое Серена получила от главного судьи во втором сете против Наоми Осаки. Тренер Уильямс - Патрик Муратоглу дал своей подопечной подсказку с трибуны, что, кстати, подтвердил после финала.
Американская звезда же категорически отрицала факт нарушения правил. "Я никогда не жульничаю, у меня есть дочь. - Я ни в чем не вру, вы должны передо мной извиниться.." - говорила судье Серена.
Чуть позже она от обиды сломала ракетку, что также запрещено правилами. За это ей присудили еще один дисциплинарный штраф.
Тут у Серены сдали нервы: она обрушилась на главного судью с критикой. Уильямс на глазах публики обвинила его в сексизме, назвала "лжецом и вором". "Ты больше не появишься на моем корте, пока ты жив. Когда ты принесешь мне извинения? Извинись!" - требовала Уильямс. За эти высказывания она в итоге была оштрафована на гейм.
Продолжение матча сопровождалось слезами и руганью со стороны Серены, а также - свистом болельщиков. Победа Осаки на фоне всего этого отошла на второй план.