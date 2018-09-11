"Расистская карикатура" на Серену Уильямс вызвала новый скандал

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Австралийский художник Марк Найт отрицает, что его рисунок, посвященный поведению Серены Уильямс в финале US Open, является расистским.

Карикатура, о которой идет речь, появилась на страницах самой популярной газеты Австралии The Herald Sun.

Художник изобразил спортсменку капризным ребенком, который разбил ракетку и потерял соску.

Мнения микроблогеров, прокомментировавших рисунок, разделились.

Одни со смехом восприняли творчество Найта, а другие обвинили его в расизме. Чтобы акцентировать негативное отношение к спортсменке, художник подчеркнул черноту ее кожи, в то время как у темнокожей японки на картинке светлая кожа и белые волосы, посчитали критики Найта.

Сам Марк Найт все обвинения отвергает: моей целью, говорит художник, было продемонстрировать "ужасное поведение" Серены Уильямс в финале US Open.

Найта поддержали коллеги из The Herald Sun: "Он вполне справедливо высмеял поведение легенды тенниса. Марк может рассчитывать на полную поддержку с нашей стороны", - говорит редактор газеты Дэймон Джонстон.

Среди критиков художника - британская писательница Джоан Роулинг.

"Великолепная работа - сузить фигуру одной из лучших спортсменок в мире до сексистских и расистских стереотипов, а вторую замечательную спортсменку превратить в безликий фон", - написала она в своем Twitter.

Карикатуру также осудила Национальная ассоциация темнокожих журналистов США. В заявлении организации говорится, что рисунок является "отвратительным во многих аспектах".

Критики художника предполагают, что его вдохновили иллюстрации к детской книге Маленький чёрный Самбo - эти рисунки, говорят они, имеют признаки расизма.

Найт говорит, что "даже не догадывался о существовании таких рисунков", и добавляет, что "мир просто сошел с ума".

"Эта карикатура посвящена Серене в день, когда ее охватила вспышка гнева. Вот и все", - уверяет художник.

Расизм в австралийских карикатурах

Социолог Эндрю Якубович из сиднейского Технологического университета говорит, что жанр, в котором работает Марк Найт, имеет "долгую традицию расистского влияния".

"Автор может даже не осознавать, что его взгляд на мир сформирован историей расизма в Австралии", - предполагает исследователь.

По словам Якубовича, австралийские карикатуристы традиционно подчеркивали различные визуальные признаки меньшинств - в частности, аборигенов, - чтобы высмеять их.

Однако в условиях современной культуры это считается неприемлемым.

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Скандальный финал US Open

Финал US Open среди женщин состоялся в субботу, 8 сентября. Победу одержала японка Наоми Осака, которой удалось со счетом 6:2, 6: 4 победить легендарную Серену Уильямс.

Однако зрителям этот поединок запомнится не столько ходом самой игры, сколько скандальным поведением Уильямс, которая несколько раз в резкой форме критиковала действия рефери.

Всё началось с предупреждения, которое Серена получила от главного судьи во втором сете против Наоми Осаки. Тренер Уильямс - Патрик Муратоглу дал своей подопечной подсказку с трибуны, что, кстати, подтвердил после финала.

Американская звезда же категорически отрицала факт нарушения правил. "Я никогда не жульничаю, у меня есть дочь. - Я ни в чем не вру, вы должны передо мной извиниться.." - говорила судье Серена.

Чуть позже она от обиды сломала ракетку, что также запрещено правилами. За это ей присудили еще один дисциплинарный штраф.

Тут у Серены сдали нервы: она обрушилась на главного судью с критикой. Уильямс на глазах публики обвинила его в сексизме, назвала "лжецом и вором". "Ты больше не появишься на моем корте, пока ты жив. Когда ты принесешь мне извинения? Извинись!" - требовала Уильямс. За эти высказывания она в итоге была оштрафована на гейм.

Продолжение матча сопровождалось слезами и руганью со стороны Серены, а также - свистом болельщиков. Победа Осаки на фоне всего этого отошла на второй план.

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