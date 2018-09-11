В России начались крупнейшие учения со времен Холодной войны

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Россия начала свои крупнейшие военные учения со времен Холодной войны - "Восток-2018", в которых примут участие 300 тыс. военных.

Продлятся они до 17 сентября почти на всех полигонах центрального и восточного военных округов.

Последний раз военные учения подобного масштаба в регионе проводились еще в 1981 году, во времена Холодной войны, но сейчас в них участвуют даже больше военных.

Недельные маневры проходят на фоне конфликта в Украине и напряженности между Россией и НАТО.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что проведение учений оправдано, учитывая "агрессивное и недружественное" отношение к России.

Китай отправил для участия в учениях 3200 военнослужащих, 900 единиц техники, 24 вертолета и 6 самолетов. Монголия также направила несколько подразделений, однако не раскрыла их состав.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Участие в учениях примут 3200 военных из Китая

Как будут проходить?

Во вторник и среду состоится планирование и подготовка, а фактические маневры начнутся в четверг. Об этом заявил глава российского Генерального штаба Валерий Герасимов.

Министерство обороны РФ заявило, что в "Востоке-2018" примут участие более 36 тыс. танков и бронетранспортеров, а также более 1 тыс. самолетов.

Учения будут проводить на пяти армейских полигонах, четырех авиабазах и районах в Японском море, Беринговом проливе и Охотском море.

В них примут участие до 80 военных кораблей из двух российских флотов.

Россия заявляет, что зона учений не будет приближаться к Курильским островам, из-за которых у нее территориальный спор с Японией.

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Телеканал Минобороны России "Звезда" сообщил, что три бригады российских парашютистов играют ключевую роль во время учений на полигоне "Цугол", у границ России с Китаем и Монголией.

Одной из целей является отработка быстрого перевода тысяч военнослужащих, а также самолетов и транспортных средств из западной части России в восточные регионы, за тысячи километров, сообщает "Звезда".

Меньшие по масштабу военные учения Россия проводила в прошлом году в Беларуси.

Наибольшие со времен Холодной войны

Анонсируя проведение учений "Восток-2018", российский министр обороны Сергей Шойгу сравнил их с советскими маневрами "Запад-81", уточнив, что нынешние "в чем-то, пожалуй, еще масштабнее".

Копірайт зображення TASS/GETTY IMAGES Image caption Военные учения "Запад-81"

Учения "Запад-81" проходили с 4 по 12 сентября 1981 года на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов, а также в акватории Балтийского моря и в Польше.

Те учения вошли в мировую историю как самые масштабные советские маневры периода Холодной войны. По своему масштабу они были сопоставимы с крупной наступательной операцией времен Второй мировой войны.

На учениях "Запад-81" отрабатывалась наступательная операция в Восточной Европе против войск НАТО, в конце которой был высажен многочисленный воздушный десант, включая бронетехнику.

Точное число участников тех учений до сих пор не известно, но в них были задействованы не менее 100 тысяч военнослужащих и тысячи единиц бронетехники.

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