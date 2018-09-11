Внеблоковость или НАТО: чего хотят украинцы?
Социологи обнародовали данные опроса о том, каким образом украинцы стремятся гарантировать государственную безопасность.
Среди граждан Украины продолжает преобладать ориентация на вступление в НАТО.
В то же время социологи отмечают некоторое увеличение количества украинцев, которые считают, что лучшим сфере безопасности вариантом является внеблоковый статус.
Вступление в НАТО
Опрос провели фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии в августе 2018 года.
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Они опросили более 2 тыс. респондентов во всех регионах, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных районов Донбасса. Погрешность - 2,3%.
На ключевой вопрос о лучшем варианте обеспечения безопасности для Украины респонденты ответили так:
- Вступление в НАТО - 41,6%
- Внеблоковый статус Украины - 35,3%
- Военный союз с Россией и другими странами СНГ - 6,4%
- Затрудняюсь ответить - 16,3%
- Другое - 0,4%
"С 2014 года в украинском обществе продолжает превалировать ориентация на вступление в НАТО ... по сравнению с 2012 годом доля тех, кто считает, что этот путь лучше других опций безопасности, выросла более чем в три раза", - отмечают социологи.
По их данным, если в 2012 году к НАТО хотели присоединиться 13% украинцев, то с осени 2014 года этот показатель вырос до более чем 40% и с тех пор остается примерно на этом уровне.
Впрочем, поддержка сближения с НАТО существенно зависит от региона: больше за такой курс выступают на западе (71%) и в центре (52%) страны.
На востоке и юге поддержка вступления в НАТО заметно меньше - 32% и 20% соответственно.
"Вектор военного союза с Россией после начала конфликта (на Донбассе. - Ред.) обрушился, и здесь никаких сдвигов нет", - отметил аналитик фонда "Демократические инициативы" Руслан Кермач.
Поддержка внеблоковости
С 2015 года постепенно растет поддержка внеблокового статуса, добавляют социологи.
В ноябре 2015 года внеблоковость поддерживали 23% граждан, в июне 2017 - 31%, а по состоянию на август 2018 таких уже 35%.
"В отношении ко внеблоковости существуют существенные региональные различия: внеблоковость имеет относительное преимущество как путь обеспечения безопасности Украины только на юге (37%) и востоке (38%)", - отмечают в "Демократических инициативах".
Референдум по НАТО
Принять участие в референдуме по вступлению Украины в НАТО выразили готовность 63%.
Как говорят социологи, этот показатель фактически не менялся с 2012 года.
Впрочем, принципиально изменились ответы потенциальных участников референдума.
Шесть лет назад на референдуме 60% украинцев проголосовали бы против вступления в НАТО, и только 16% - за присоединение к Альянсу.
Сейчас же ситуация изменилась коренным образом: против НАТО проголосовали бы 39% опрошенных, а за - 44%.
Почему за и почему против НАТО?
Сторонники присоединения к Североатлантическому альянсу считают, что это, прежде всего, "даст гарантию безопасности Украины".
Другие аргументы "за": членство в НАТО "позволит Украине противостоять агрессии России и вернуть оккупированные территории" и "позволит укрепить и модернизировать украинскую армию".
Оппоненты настаивают, что присоединение к Альянсу может втянуть Украину в военные действия НАТО.
"Оппозиция к идее членства в Альянсе обусловлена восприятием НАТО как "агрессивного империалистического блока" и убежденностью в том, что Украина в принципе должна быть внеблоковой", - добавляют социологи.
Они отмечают "достаточно низкий уровень осведомленности" украинцев относительно НАТО.
"Только 19% опрошенных дали правильный ответ, что решения в НАТО принимаются консенсусом (когда с ним согласны все страны-члены НАТО). В свою очередь, наиболее популярным оказался ответ "большинством голосов" (22% по сравнению с 34% в июне 2017 года), еще 14% считают, что решения принимают "старые" члены НАТО, а "новички" - пока нет", - объясняют авторы исследования.
45% респондентов вообще не смогли дать никакого ответа о том, как Альянс принимает решения.