Внеблоковость или НАТО: чего хотят украинцы?

Копірайт зображення Міноборони України

Социологи обнародовали данные опроса о том, каким образом украинцы стремятся гарантировать государственную безопасность.

Среди граждан Украины продолжает преобладать ориентация на вступление в НАТО.

В то же время социологи отмечают некоторое увеличение количества украинцев, которые считают, что лучшим сфере безопасности вариантом является внеблоковый статус.

Вступление в НАТО

Опрос провели фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии в августе 2018 года.

Они опросили более 2 тыс. респондентов во всех регионах, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных районов Донбасса. Погрешность - 2,3%.

На ключевой вопрос о лучшем варианте обеспечения безопасности для Украины респонденты ответили так:

Вступление в НАТО - 41,6%

Внеблоковый статус Украины - 35,3%

Военный союз с Россией и другими странами СНГ - 6,4%

Затрудняюсь ответить - 16,3%

Другое - 0,4%

"С 2014 года в украинском обществе продолжает превалировать ориентация на вступление в НАТО ... по сравнению с 2012 годом доля тех, кто считает, что этот путь лучше других опций безопасности, выросла более чем в три раза", - отмечают социологи.

По их данным, если в 2012 году к НАТО хотели присоединиться 13% украинцев, то с осени 2014 года этот показатель вырос до более чем 40% и с тех пор остается примерно на этом уровне.

Копірайт зображення dif.org.ua Image caption Динамика мнений украинцев относительно безопасности с 2007 года (по данным опросов 2002-2017 гг. Фонда "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии)

Впрочем, поддержка сближения с НАТО существенно зависит от региона: больше за такой курс выступают на западе (71%) и в центре (52%) страны.

На востоке и юге поддержка вступления в НАТО заметно меньше - 32% и 20% соответственно.

"Вектор военного союза с Россией после начала конфликта (на Донбассе. - Ред.) обрушился, и здесь никаких сдвигов нет", - отметил аналитик фонда "Демократические инициативы" Руслан Кермач.

Поддержка внеблоковости

Копірайт зображення Міністерство оборони України

С 2015 года постепенно растет поддержка внеблокового статуса, добавляют социологи.

В ноябре 2015 года внеблоковость поддерживали 23% граждан, в июне 2017 - 31%, а по состоянию на август 2018 таких уже 35%.

"В отношении ко внеблоковости существуют существенные региональные различия: внеблоковость имеет относительное преимущество как путь обеспечения безопасности Украины только на юге (37%) и востоке (38%)", - отмечают в "Демократических инициативах".

Референдум по НАТО

Принять участие в референдуме по вступлению Украины в НАТО выразили готовность 63%.

Как говорят социологи, этот показатель фактически не менялся с 2012 года.

Впрочем, принципиально изменились ответы потенциальных участников референдума.

Шесть лет назад на референдуме 60% украинцев проголосовали бы против вступления в НАТО, и только 16% - за присоединение к Альянсу.

Сейчас же ситуация изменилась коренным образом: против НАТО проголосовали бы 39% опрошенных, а за - 44%.

Почему за и почему против НАТО?

Копірайт зображення NATO Image caption Оппоненты присоединения к НАТО считают, что это может привести к втягиванию Украины в новые конфликты

Сторонники присоединения к Североатлантическому альянсу считают, что это, прежде всего, "даст гарантию безопасности Украины".

Другие аргументы "за": членство в НАТО "позволит Украине противостоять агрессии России и вернуть оккупированные территории" и "позволит укрепить и модернизировать украинскую армию".

Оппоненты настаивают, что присоединение к Альянсу может втянуть Украину в военные действия НАТО.

"Оппозиция к идее членства в Альянсе обусловлена ​​восприятием НАТО как "агрессивного империалистического блока" и убежденностью в том, что Украина в принципе должна быть внеблоковой", - добавляют социологи.

Они отмечают "достаточно низкий уровень осведомленности" украинцев относительно НАТО.

"Только 19% опрошенных дали правильный ответ, что решения в НАТО принимаются консенсусом (когда с ним согласны все страны-члены НАТО). В свою очередь, наиболее популярным оказался ответ "большинством голосов" (22% по сравнению с 34% в июне 2017 года), еще 14% считают, что решения принимают "старые" члены НАТО, а "новички" - пока нет", - объясняют авторы исследования.

45% респондентов вообще не смогли дать никакого ответа о том, как Альянс принимает решения.

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