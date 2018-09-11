Что известно о нападении школьника с ножницами на учительницу

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Ученик 8 класса школы №94 в Печерском районе Киева бросил в учительницу стулом и ударил ее ножницами.

Инцидент произошел в понедельник, 10 сентября, на уроке информатики.

Заместитель директора школы Любовь Яровая сообщила BBC News Украина, что это произошло во время урока, после контрольной работы.

По ее словам, ученик не справился с задачей и получил "минус" от учительницы, после чего напал на нее.

Учительницу информатики госпитализировали с травмами головы и резаными ранами тела.

В больнице ВВС News Украина сообщили, что пострадавшую прооперировали, ее состояние оценивают как тяжелое, но стабильное. Медики надеются выписать учительницу домой под наблюдение врача на следующей неделе.

По сообщению прокуратуры Киева, сам ученик также в больнице. Заместитель директора сообщила, что в день происшествия за ним приехала мать.

До этого случая у парня не было проблем с поведением в школе.

Заместитель директора подчеркнула, что пострадавшая учительница работает в школе более 20 лет и является "замечательным специалистом высшей категории".

На вопрос, были ли жалобы учеников и родителей на эту учительницу, заместитель директора сказала, что "время от времени на каждого учителя жалуются".

Мать бывшей ученицы данной школы сообщила BBC News Украина, что учительница часто кричала на детей во время уроков, выхватывала вещи у них из рук и "занижала оценки, когда зависал компьютер".

Она отметила, что о случаях физического насилия со стороны учительницы ей не известно.

Мать ученицы добавила, что писала жалобу на учительницу на имя директора, однако последствий эта жалоба не имела.

По ее словам, учительнице более 60 лет, поэтому родители выражали сомнения относительно того, на каком уровне она может преподавать такую ​​дисциплину как информатика.

Расследование нападения

Правоохранители опрашивают свидетелей происшествия и проводят другие следственные действия.

Полиция трактует случившееся как "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений", однако из-за возраста к ученику по решению суда могут применять только воспитательные меры.

В рамках расследования планируется проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести телесных повреждений.

Также хотят провести иммунологическую, молекулярно-генетическую и медико-криминалистическую экспертизы.

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