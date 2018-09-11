Более сотни мигрантов утонули у побережья Ливии

Копірайт зображення REUTERS Image caption Более 1500 мигрантов погибли только в этом году, пытаясь пересечь Средиземное море

Более сотни мигрантов погибли, когда их судно затонуло у побережья Ливии в начале сентября, сообщает гуманитарная организация. Это наибольшее число мигрантов, погибших в Средиземном море за последние несколько месяцев.

Две резиновые лодки отправились в путешествие 1 сентября, но одна из них сдулась и затонула, сообщила организация "Врачи без границ".

276 выживших доставили в ливийский порт Хомс, находящийся в 100 км к юго-востоку от столицы Триполи.

Спасенных людей сейчас незаконно держат под стражей, говорят в организации.

Среди них есть беременные женщины и дети. У многих из них врачи обнаружили пневмонию и ожоги.

Опасное путешествие

В начале июня, согласно сообщениям, 112 человек утонули, когда на дно ушло судно у побережья Туниса.

Впоследствии Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о гибели 220 человек в трех инцидентах в течение двух дней.

В этом году, согласно данным Международной организации миграции, погибло более 1500 мигрантов, пытавшихся переплыть Средиземное море.

Многих мигрантов спасли, хотя недавно Италия начала отказываться принимать суда с мигрантами, направляющиеся из Ливии.

По сравнению с пиком в 2015 году, когда их количество превысило миллион человек, число мигрантов снизилось. В то же время путешествие через море стала более опасным - сейчас больше людей погибает, чем попадает в Европу.

Это объясняется тем, что теперь мигранты чаще всего выбирают не короткий путь между Турцией и Грецией, а гораздо более длинный и опасный - из Ливии в Италию.

В Ливию съезжаются мигранты из нескольких стран северной Африки, в частности Судана, Нигерии, Мали и Сомали.

Гуманитарные организации беспокоятся о судьбе мигрантов, находящихся в Ливии, поскольку есть случаи, когда их похищают ради выкупа или продают в рабство.

Ситуация в стране остается нестабильной с тех пор, как в 2011 году был свергнут Муаммар Каддафи.

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