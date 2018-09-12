Девочка, отравившаяся в лагере под Киевом, умерла после двухмесячной комы

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Восьмилетняя девочка, которая в июле впала в кому после отравления в лагере "Славутич" в Киевской области, умерла.

Об этом BBC News Украина сообщил председатель Киевской областной администрации Александр Горган.

"Ночью девочка умерла, она не приходила в сознание до сегодняшнего дня", - рассказал он.

Чиновник заверил, что виновные в смерти девочки, допустившие массовое отравление в лагере, будут наказаны. Процесс привлечения к ответственности уже идет.

"Работа (по привлечению к уголовной ответственности виновных - Ред.) не останавливалась с момента, когда было установлено, что отравление детей было вызвано несоблюдением санитарных правил в лагере", - заявил Горган.

Массовое отравление

12 детям, отдыхавшим в частном лагере "Славутич", стало плохо еще 2 июля.

11 из них попали в медицинский изолятор лагеря с расстройством желудочно-кишечного тракта.

Одну девочку восьми лет с сильным обезвоживанием доставили в больницу, где она впала в кому.

В Госпродпотребслужбе впоследствии сообщили, что у нее диагностировали энцефалит.

Тогда Горган со ссылкой на консилиум врачей, которые занимаются лечением ребенка, рассказал ВВС News Украина, что такое состояние девочки является прямым следствием отравления.

"Все другие расстройства - гастрит, отек мозга, полиорганная недостаточность - это все является следствием пищевой инфекции", - отметил Горган.

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