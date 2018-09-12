Лабрадор спас американца от 50 лет тюрьмы

Копірайт зображення JENNY COLEMAN/OREGON INNOCENCE PROJECT Image caption Собака, которую Джошуа Хорнер якобы убил, была найдена живой у других хозяев

Жителя американского штата Орегон освободили от 50-летнего срока лишения свободы после того, как нашли живым лабрадора, которого он якобы убил.

Водопроводчик из американского штата Орегон Джошуа Хорнер в апреле 2017-го был приговорен к 50 годам тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью.

В суде девочка заявляла, что Хорнер угрожал пристрелить ее собаку по кличке Люси, если она расскажет о его сексуальных домогательствах в полицию: по ее словам, в итоге он это и сделал. Хорнера признали виновным, хотя решение присяжных не было единогласным.

Но через несколько месяцев собака была найдена живой у других хозяев.

После обнаружения собаки прокурор подал ходатайство об отмене приговора из-за того, что предполагаемая жертва насилия лгала под присягой.

Прокурор подчеркнул, что новые обстоятельства не отрицают возможности факта насилия, но из-за них возникают "обоснованные подозрения" в честности дочери Хорнера, так что ее заявления нельзя считать доказательством.

Копірайт зображення JENNY COLEMAN/OREGON INNOCENCE PROJECT Image caption Джошуа Хорнер с женой

Суд согласился с доводами прокуратуры и отменил приговор. Предполагаемая жертва насилия, после того как собака была найдена, общаться с прокурорами отказалась.

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