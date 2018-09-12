Порошенко: IKEA подойдет украинский флаг

Копірайт зображення Getty Images Image caption IKEA является крупнейшим в мире ритейлером мебели и товаров для дома

Петр Порошенко через свою личную страницу в Facebook сообщил, что встретится с руководителем IKEA в Юго-Восточной Европе и обсудит с ним выход компании на украинский рынок.

"IKEA заходит в Украину! Сегодня у меня встреча с главным исполнительным директором IKEA в Юго-Восточной Европе Стефаном Вановербеке", - написал президент.

"За последние годы произошло много изменений, которые сделали открытие IKEA в нашем государстве возможным. Уверен, что IKEA подойдет украинский флаг", - добавил Порошенко.

По его словам, приход шведского производителя - хороший сигнал другим мировым брендам о том, что "с Украиной нужно иметь дело".

Разговоры об открытии первого магазина IKEA в Украине ведутся уже давно.

Известно, что в 2017 году представители компании встречались с мэром Киева Виталием Кличко и прогонозировали, что смогут выйти на украинский рынок уже через год-два.

Тогда в IKEA сообщили, что на украинском рынке будет работать компания IKEA Юго-Восточная Европа. Она также ведет бизнес в Хорватии, Румынии, Сербии и Словении.

По данным украинских СМИ, первый украинский магазин IKEA откроется в новом торгово-развлекательном комплексе ТРЦ Ocean Mall - недалеко от ТРЦ Ocean Plaza. Планируется, что он начнет свою работу уже в следующем году.

IKEA была основана в 1943 году. Компания является крупнейшим в мире ритейлером мебели и товаров для дома.

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