"Ничего криминального" - Путин о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Владимир Путин об отравителях Скрипалей

Президент России Владимир Путин заявил, что российским властям известны подозреваемые по делу об отравлении Скрипалей, о которых рассказали власти Британии. "Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас", - сказал Путин и посоветовал им прийти к журналистам.

"Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех", - сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

На вопрос модератора Сергея Брилева о том, являются ли они гражданскими лицами, Путин ответил: "Да, конечно, гражданские".

"Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, вот к вам, в средства массовой информации", - добавил российский президент. На что Брилев, телеведущий канала "Россия 1", сказал, что он готов пригласить их в свою субботнюю программу.

На прошлой неделе британский премьер Тереза Мэй назвала фамилии двух россиян, которых подозревают в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль. По ее словам, это российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов.

Путин в ходе своего выступления на форуме не назвал эти две фамилии.

Обвинения и розыск

Британские полиция и прокуратура пришли к выводу, что Петров и Боширов прибыли в Британию 2 марта, были в Солсбери 4 марта (день отравления Скрипалей), обработали ручку двери их дома боевым отравляющим веществом и в тот же день вернулись в Россию рейсом "Аэрофлота".

Фамилии и имена, как считает британская полиция, были вымышленными, но заграничные паспорта - настоящие.

Мэй, обращаясь 5 сентября к парламенту, заявила, что по данным британских спецслужб, Петров и Боширов - кадровые сотрудники "российской военной разведки, известной как ГРУ".

В Кремле категорически отвергали версию британского правительства о сотрудниках ГРУ Петрове и Боширове, отравивших Скрипалей.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что не знает о людях, которых в Лондоне подозревают по делу об отравлении в Солсбери.

"Мы пока не располагаем такой информацией. Безусловно, это компетенция наших соответствующих органов. Мы пока в Кремле такой информацией не располагаем", - говорил Песков.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Названы имена подозреваемых в отравлении Скрипалей

Петров и Боширов были объявлены в европейский розыск. Британия при этом решила не обращаться к России с требованием их выдачи, поскольку известно, что Москва не выдает российских граждан.

Им предъявлены обвинения по четырем пунктам - в сговоре с целью убийства, в попытке убийства Скрипалей и полицейского Ника Бэйли, а также в хранении и использовании отравляющего вещества "Новичок" и намеренном нанесении тяжких телесных повреждений.

США, Франция, Германия и Канада согласились с доводами британской стороны в том, что российские власти "почти наверняка" причастны к отравлению в Солсбери. В их совместном заявлении, распространенном перед заседанием Совбеза ООН, говорилось, что это отравление "с большой долей вероятности" было санкционировано на уровне правительства России.

Что известно о Петрове и Боширове?

В последние дни в прессе появлялось немало противоречивой информации о подозреваемых по делу Скрипалей.

По данным петербургского интернет-издания "Фонтанка", Руслан Боширов родился в 1978 году в Душанбе и был зарегистрирован в Москве в доме на Большой Набережной улице. При этом жильцы дома рассказали, что в квартире, где, предположительно, прописан Боширов, живет только пожилая женщина.

Александр Петров, по данным "Фонтанки", родился в 1979 году, его имя и дата рождения совпадают с данными сотрудника ФГУП НПО "Микроген". В то же время сотрудник "Микрогена" по имени Александр Петров рассказал RT, что ничего не знает об истории со Скрипалями и что ни разу не был в Лондоне.

Также "Фонтанка" выяснила, что Петров и Боширов много путешествовали по Европе: с сентября 2016 года по март 2018-го они посетили Амстердам, Женеву, Милан и Париж. Кроме того, Петров минимум один раз до дела Солсбери бывал в Лондоне.

Копірайт зображення Reuters Image caption Фотографии Петрова и Боширова были опубликованы британскими СМИ 5 сентября

Британский таблоид Daily Mirror называл Петрова потомственным военным и писал о том, что его дед во время Второй мировой войны служил в СМЕРШе.

Российский телеканал RT утверждает, что Петров в России имел судимость за кражу, а в последние годы вел бизнес на Украине и задолжал своим партнерам крупные суммы денег.

Как сообщала британская газета Telegraph, россияне получили визы в Британию под видом предпринимателей. Также издание отмечало, что Петров и Боширов незадолго до своего последнего приезда в Лондон несколько раз ездили в Женеву, которая считается центром мировой дипломатии.

По данным таблоида Daily Express, который ссылается на источники в британской разведке, британские спецслужба выявили подозреваемых с помощью завербованного британской разведкой российского дипломата.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram