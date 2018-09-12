25 стран заблокировали создание заповедника для китов в Атлантическом океане

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Международная комиссия по промыслу китов (IWC) во время встречи в Бразилии не поддержала предложение создать заповедник для китов в южной части Атлантического океана.

За создание заповедника проголосовали 39 стран. Против высказались 25: среди них - Япония, Исландия, Норвегия и Россия. Чтобы предложение утвердили, оно должно набрать по крайней мере две трети голосов.

Эдсон Дюарте, министр по вопросам охраны окружающей среды Бразилии, заявил, что разочарован результатами встречи. Именно его страна была инициатором создания заповедника.

Данную инициативу не принимают не впервые: в 2012 году Бразилия подала на рассмотрение комиссии аналогичное предложение - тогда его также не поддержали.

По словам Эдсона Дюарте, несмотря на неудачу он продолжит отстаивать свою позицию.

"Мы продолжим проводить встречи в рамках комиссии, чтобы заповедник наконец был создан", - сказал он.

Сейчас IWC признает существование только двух заповедников для китов: один из них расположен в Индийском океане, другой - в водах Южного океана, вокруг Антарктики.

Запрет на вылов китов

В 1986 году члены IWC согласились ввести мораторий на охоту на китов, чтобы их численность возросла.

Страны, которые выступают за право на охоту, ожидали, что запрет будет временным и будет действовать только до тех пор, пока не будет достигнут консенсус относительно квот на вылов.

Однако мораторий с тех пор так и не отменили, и запрет фактически стал постоянным. Защитников природы это радует, а в странах вроде Японии или Норвегии - вызывает недовольство.

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Несмотря на запрет, Япония пользуется исключительным правом на вылов китов в научных целях: ежегодно страна вылавливает от 200 до 1200 китов, в том числе молодых и беременных животных.

Критики говорят, что это просто прикрытие, чтобы Япония могла ловить китов для еды: мясо китов, убитых для научных исследований, как правило, потом продают.

Традиционные китобойные страны утверждают, что китобойный промысел является частью их культуры и должен продолжаться, но рационально.

Ожидается, что на этой неделе IWC рассмотрит вопрос вопрос об отмене запрета 1986 года.

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