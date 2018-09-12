Новые iPhone, Apple Watch и ноутбук: чего ждать от презентации Apple

Копірайт зображення Getty Images Image caption В среду состоится презентация новинок от Apple

В последние недели перед презентацией Apple своих новинок рынок заполонило беспрецедентное количество утечек информации относительно ожидаемых гаджетов.

Неудивительно, что эксперты уже имеют представление о том, чего ждать от Тима Кука во время презентации в среду, пишет корреспондент ВВС по технологиям в Северной Америке Дэйв Ли.

Apple в этом году стала первой американской компанией, стоимость которой достигла триллиона долларов.

Чтобы и дальше удерживать это первенство, Apple, как предполагают эксперты, будет выстраивать стратегию на проверенных и успешных проектах, а не придумывать что-то кардинально новое.

Скорее всего, на презентации новинок в среду пользователи увидят три новых модели iPhone, обновленные часы Apple Watch, и, возможно, новые модели планшета iPad.

Также ходят слухи, что в этом году можно ожидать и появления бюджетной модели ноутбука.

Без инноваций?

А вот чего эксперты не ожидают увидеть, так это инновационных прорывов, о которых уже объявили некоторые конкуренты Apple.

Samsung планирует до конца года представить устройство с гибким экраном. OnePlus говорит, что их новый телефон будет иметь встроенный в экран сенсор для отпечатков пальцев. Huawei, который обошел Apple на рынке смартфонов, уже работает над выпуском гибкого устройства.

Но сила Apple, уже не раз проверенная на практике, как раз и может заключаться в игнорировании таких новых технологий, пока они не почувствуют, что пришло время самим их использовать.

Эксперты указывают, что франшиза iPhone сейчас настолько мощная, что менять там что-то на скорую руку вряд ли будут.

Копірайт зображення EPA Image caption Apple может выпустить бюджетную версию iPhone X

В прошлом году, когда отмечалось десятилетие iPhone, фанаты ожидали своеобразного перевоплощения устройства.

Но они увидели iPhone X - революции смартфона не произошло, хотя стремление к новому дизайну просматривалось.

Также эта модель поставила iPhone в новую ценовую категорию - 999 долларов.

Особых новаций эксперты в этом году не ожидают, но прогнозируют появление нового iPhone XS. Также, как свидетельствуют утечки информации, может появиться и увеличенная модель этого телефона - XS Max.

Кроме моделей iPhone XS and XS Max, к новому набору телефонов в 2018 году может добавиться бюджетная версия iPhone X.

В этой новой модели может не быть "домашней кнопки", благодаря которой iPhone стал настолько узнаваемым.

Что покажут, кроме "айфона"?

Хотя iPhone остается одним из главных источников доходов компании, важной частью бизнеса является Apple Watch.

Продажи часов не стали такими сногсшибательными, как ожидали некоторые, однако они остаются самыми популярными на рынке умных часов.

Несколько утечек информации свидетельствуют, что на презентации в среду могут представить новый Apple Watch с чуть большим экраном и улучшенными возможностями контроля работы сердца.

Ресурс 9to5Mac.com уже опубликовал фотографии с изображением возможных новинок от Apple.

После громкого скандала из-за этих фотографий представитель сайта Гильермо Рамбо на своей странице в Twitter объяснил, как им удалось их получить.

Он якобы изучил web-адреса, по которым размещались фотографии представленных в предыдущие годы новинок, и спрогнозировал, какие адреса могут использовать для фотографий в этом году.

Рамбо говорит, что не ожидал найти что-то, вводя эти предполагаемые адреса, но угадал и нашел все с первой попытки - ему удалось найти фотографии новых телефонов и умных часов.

После публикации фотографий Apple немедленно их убрала.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram