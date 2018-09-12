Европарламент проголосовал за санкции против Венгрии

Копірайт зображення AFP Image caption Виктор Орбан выступал в парламенте накануне, но этого оказалось недостаточно

Европарламент принял резолюцию, которая предлагает рассмотреть введение дисциплинарных санкций против Венгрии за нарушение основных ценностей ЕС. Теперь резолюцию должны одобрить лидеры всех стран ЕС.

Правительство премьер-министра Виктора Орбана обвиняют в нарушении демократических ценностей в таких сферах как независимость судопроизводства, свобода слова, права меньшинств и религий и тому подобное. Сам Орбан нарушения отрицает.

Чтобы резолюция была принята, ее должны поддержать минимум две трети депутатов. В результате так и произошло: за документ проголосовали 448 депутатов, против - 197.

Если все страны ЕС одобрят эту резолюцию, против Венгрии могут ввести беспрецедентные санкции, предусмотренные статьей 7 Лиссабонского договора.

В худшем для Венгрии случае ее могут лишить права голоса в Совете ЕС.

Накануне Орбан лично обратился к Европарламенту в защиту своей страны. Он назвал угрозу цензуры формой шантажа и оскорблением для Венгрии.

Он также заявил, что отчет о нарушении содержал серьезные фактические ошибки.

В своем выступлении он заявил, что голосование - это месть Венгрии за отказ принять мигрантов по квотам ЕС.

Впрочем, голосование касалось не только темы иммиграции. В отчете, подготовленном голландским политиком Джудит Сарджентини, речь шла также о нападках Орбана на независимые СМИ, ученых, судебную систему и права меньшинств, что создает "систематическую угрозу" основополагающим ценностям ЕС.

Согласно статье 7 Лиссабонского договора, нарушение основных принципов Евросоюза может привести к лишению страны-члена права голоса в виде наказания.

Впрочем, для того, чтобы забрать у Венгрии право голосовать в Совете ЕС, нужно единогласное решение. Скорее всего, такие меры будет блокировать Польша, правительство которой может поддержать Орбана.

Польше также грозят дисциплинарные санкции, которые в конце прошлого года ввела Еврокомиссия из-за судебной реформы в стране. В Европарламенте этот вопрос еще не был рассмотрен.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram