Шампанское в космосе: инновационную бутылку запустили в пробный полет

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дизайнер Октав де Голль разработал бутылку, из которой можно пить шампанское в невесомости

В случае успешных испытаний бутылки с уникальным дизайном, будущие космические туристы смогут наслаждаться шампанским на орбите.

В среду, 12 сентября, из сердца региона Шампань во Франции отправляют особый самолет, чтобы испытать инновационный способ употребления шампанского.

По плану, самолет Airbus Zero-G несколько раз набирает высоту, а затем резко падает вниз, чтобы создать 20 секунд невесомости.

Новый дизайн бутылки создал производитель шампанского Mumm.

Бутылка разделена на две части. В верхней части находится игристое вино, а во второй - клапан, который контролируется вручную. С его помощью небольшое количество шампанского выпускается в виде пены, используя собственный диоксид углерода напитка.

Далее шампанское можно ловить с помощью небольших бокалов на длинной ножке.

В Mumm считают, что это более элегантный способ употребления напитка в космосе, чем через соломинку.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бутылка шампанского Mumm Grand Cordon Stellar для испытаний

Высокотехнологичная бутылка, которую создал французский дизайнер Октав де Голль, создана не для профессиональных астронавтов - ведь тем, кто выполняет задания, например, на Международной космической станции, пить запрещено.

Однако инновацией вполне смогут воспользоваться гражданские космические туристы, которых обещают отправить во внеземное путешествие такие операторы как Virgin Galactic и Blue Origin.

Пить в космосе - хорошая идея?

Еще в 1985 году Федеральное управление гражданской авиации США провело исследование с целью выяснить, влияет ли алкоголь, который употребляют на симулированной высоте, на способность выполнять сложные задачи.

В ходе исследования 17 человек пили водку на земле, а затем в камере, где симулировалась высота 3700 метров.

После этого их просили выполнить различные задачи, в частности что-то посчитать в уме, следить за показателями осциллографа с помощью джойстика и прочее.

Исследователи выяснили, что заметной разницы между влиянием алкоголя на результаты тестов на земле и на высоте не было.

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