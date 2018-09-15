Тайфун Мангхут опустошает Филиппины
Жители северной части Филиппин страдают от разрушений, вызванных сильным ветром и ливнями, которые принес тайфун Мангхут.
Почти все здания города Тугегарао были повреждены, рассказал представитель властей. Также местами разорваны линии связи.
Сообщений о жертвах пока не поступало.
На пути урагана оказались четыре миллиона человек. Скорость ветра достигает 185 километров в час.
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Тысячи людей эвакуированы.
Ожидается, что на выходных тайфун пройдет через Китай.
Самым смертоносным в истории страны был так называемый супертайфун Хайянь в 2013, который унес жизни 7 тыс. человек.
Самый мощный тайфун в этом году
Тайфун достиг северо-восточного побережья Филиппин в ночь с пятницы на субботу по местному времени.
На островах тайфун немного потерял скорость ветра. Сейчас диаметр тайфуна составляет около 900 км, он движется на запад со скоростью около 30 км/ч.
Всемирная метеорологическая организация назвала Мангхут самым мощным тропическим циклоном, с которым мир сталкивался в этом году.
Ожидается, что в воскресенье вечером тайфун пройдет через Гонконг.
Власти призывают людей не покидать свои дома при приближении урагана.
Метеорологи говорят, что этот тропический ураган может стать в этой местности самым мощным за десятилетие.
Ожидается, что до вторника сила тайфуна ослабнет.