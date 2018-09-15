Тайфун Мангхут опустошает Филиппины

Копірайт зображення EPA Image caption Это уже 15-й, при этом самый мощный тайфун на Филиппинах в этом году

Жители северной части Филиппин страдают от разрушений, вызванных сильным ветром и ливнями, которые принес тайфун Мангхут.

Почти все здания города Тугегарао были повреждены, рассказал представитель властей. Также местами разорваны линии связи.

Сообщений о жертвах пока не поступало.

На пути урагана оказались четыре миллиона человек. Скорость ветра достигает 185 километров в час.

Тысячи людей эвакуированы.

Ожидается, что на выходных тайфун пройдет через Китай.

Самым смертоносным в истории страны был так называемый супертайфун Хайянь в 2013, который унес жизни 7 тыс. человек.

Самый мощный тайфун в этом году

Копірайт зображення AFP Image caption В городе Тугегарао ветер оборвал линии электропередач

Тайфун достиг северо-восточного побережья Филиппин в ночь с пятницы на субботу по местному времени.

На островах тайфун немного потерял скорость ветра. Сейчас диаметр тайфуна составляет около 900 км, он движется на запад со скоростью около 30 км/ч.

Всемирная метеорологическая организация назвала Мангхут самым мощным тропическим циклоном, с которым мир сталкивался в этом году.

Ожидается, что в воскресенье вечером тайфун пройдет через Гонконг.

Власти призывают людей не покидать свои дома при приближении урагана.

Метеорологи говорят, что этот тропический ураган может стать в этой местности самым мощным за десятилетие.

Ожидается, что до вторника сила тайфуна ослабнет.

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