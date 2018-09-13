"Немыслимо и фальшиво": США осудили "выборы" на Донбассе

Копірайт зображення AFP Image caption Денис Пушилин, которого самопровозглашенный "Народный совет" назначил председателем "ДНР" вместо убитого Александра Захарченко, подтвердил, что выборы состоятся

Соединенные Штаты осудили намерение провести "выборы" в так называемых "ДНР" и "ЛНР", говорится в заявлении Государственного департамента США.

"Учитывая то, что Российская Федерация продолжает контролировать эти территории, настоящие выборы здесь немыслимы и грубо нарушают обязательства России по Минским соглашениям", - говорится в заявлении.

Согласно тексту этого сообщения, внедряя "фальшивые процедуры, Россия еще раз демонстрирует свое пренебрежение международными нормами и подрывает усилия, направленные на достижение мира на востоке Украины".

В Вашингтоне подчеркнули, что США остаются сторонниками дипломатических усилий по разрешению конфликта на Донбассе, а также полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Выборы" в самопровозглашенной "ДНР" должны пройти в ноябре 2018 года.

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