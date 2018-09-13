"Немыслимо и фальшиво": США осудили "выборы" на Донбассе
Соединенные Штаты осудили намерение провести "выборы" в так называемых "ДНР" и "ЛНР", говорится в заявлении Государственного департамента США.
"Учитывая то, что Российская Федерация продолжает контролировать эти территории, настоящие выборы здесь немыслимы и грубо нарушают обязательства России по Минским соглашениям", - говорится в заявлении.
Согласно тексту этого сообщения, внедряя "фальшивые процедуры, Россия еще раз демонстрирует свое пренебрежение международными нормами и подрывает усилия, направленные на достижение мира на востоке Украины".
В Вашингтоне подчеркнули, что США остаются сторонниками дипломатических усилий по разрешению конфликта на Донбассе, а также полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Выборы" в самопровозглашенной "ДНР" должны пройти в ноябре 2018 года.