НАБУ подготовило подозрение первому заму главы СБУ: в чем суть дела

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Национальное антикоррупционное бюро составило сообщение о подозрении первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине.

Его обвиняют в незаконном обогащении, говорится в заявлении г-на Демчины генпрокурору Юрию Луценко и специализированному антикоррупционному прокурору Назару Холодницкому.

Это заявление обнародовала пресс-служба СБУ.

Павел Демчина отмечает, что 10 сентября истек 18-месячный срок расследования уголовного производства против него. Поэтому дело должны были закрыть.

Для недопущения закрытия производства 7 сентября старший детектив НАБУ составил относительно Демчины сообщение о подозрении в преступлении.

"Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. В этот же день этот документ был передан на согласование в САП ГП Украины", - говорится в заявлении.

Г-н Демчина говорит, что все эти 18 месяцев НАБУ занималось "исключительно фальсификацией материалов относительно моего незаконного обогащения".

Детектива НАБУ Яндюка, который вел дело, Демчина обвинил в служебном подлоге, вмешательстве в деятельность работника правоохранительных органов и привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Демчина призвал Луценко и Холодницкого провести расследование по его заявлению для "недопущения в будущем привлечения сотрудниками НАБУ заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности".

В чем обвиняют Демчину?

10 марта антикоррупционная прокуратура открыла производство относительно "незаконного обогащения" Павла Демчины.

Основанием для регистрации дела стали материалы журналистских расследований.

По информации СМИ, первый заместитель главы СБУ якобы получил "активы в значительных размерах, законность оснований приобретения которых не подтверждается доказательствами".

Ранее журналисты сообщили об имениях и автомобилях супруги чиновника.

В ответ пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что Павел Демчина сам написал заявление в НАБУ с просьбой зарегистрировать относительно него производство и проверить опубликованные в СМИ материалы.

"Заместитель главы СБУ уверен, что распространенная о нем информация является неправдивой", - заявила Гитлянская.

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