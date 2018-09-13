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13 сентября в Днепре госпитализировали 16 учеников разного возраста - все они учатся в школе №62.

Информацию об этом во время брифинга подтвердил мэр Днепра Борис Филатов.

Хотя некоторые СМИ уже распространили информацию о том, что причиной госпитализации стало отравление, Филатов заверил, что делать выводы пока рано.

"История и причины инфекции пока непонятны, - заявил мэр города. - Если в возникновении инфекции будут виновные, если это - отравление, а не ротавирусная инфекция, должны отвечать в полной мере".

Сейчас 16 школьников находятся в инфекционных стационарных отделениях различных больниц города. В реанимацию никто из детей не попал.

"Этот вопрос - под моим личным контролем", - заверил Борис Филатов и пообещал выделить средства на реабилитацию пострадавших детей.

Он также призвал не сеять панику и "не распространять информацию о 100 заболевших школьниках".

По словам Филатова, в ближайшее время он обратится в правоохранительные органы и Госпродпотребслужбу, для установления виновных в заболевании.

"Если окажется, что виноваты поставщики, руководство школы или персонал - будут отвечать".

Власть Днепра уже создала специальную комиссию, которая проверяет состояние здоровья других учеников школы №62 и их ближайшего окружения.

Эксперты также обследуют персонал школьного пищеблока, инвентарь кухни и продукты.

Местные СМИ сообщают, что в школе уже провели дезинфекцию, однако учебный процесс не останавливали.

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