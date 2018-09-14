Из-за взрывов газа горят десятки домов под Бостоном

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По меньшей мере один человек погиб, еще несколько человек пострадали из-за серии подозрительных взрывов газа в городах к северу от Бостона, штат Массачусетс.

В местной полиции сообщают о "пожарах и взрывах" на десятках объектов недвижимости.

Из этих городов эвакуировали сотни людей. Дома отключили от газоснабжения и электричества, дабы предотвратить новые инциденты.

Начальник местной пожарной части назвал инцидент "грандиозным событием", напоминавшим Армагеддон.

"Я работаю пожарным почти 39 лет и никогда не видел ничего подобного за всю свою карьеру", - сказал начальник пожарно-спасательной службы города Эндовер Майкл Мэнсфилд.

От 60 до 80 пожаров и взрывов вспыхнули и прогремели в городах Лоуренс, Эндовер и Северный Эндовер, расположенных в 45 км к северу от Бостона, заявили чиновники.

Свидетели рассказывают, что инциденты начались около 16:30 по местному времени (20:30 GMT).

Мэнсфилд предположил, что пожары вызвало "слишком высокое давление в газопроводе", принадлежащем компании Columbia Gas.

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Губернатор штата Массачусетс Чарли Бейкер назвал произошедшее "угрозой гражданской безопасности", однако заверил, что чиновники "точно уверены", что новых пожаров не будет.

Главная компания NiSource, дочерней фирме которой принадлежит газопровод, заявила, что сейчас больше всего обеспокоена судьбой пострадавших в результате инцидента.

"Для наших команд, работающих на месте аварии, самое главное - гарантировать безопасность наших клиентов и всего общества. Мы реагируем на вызовы и проверяем нашу систему и всю окружающую территорию", - говорится в заявлении.

Сейчас работники газовых служб вместе с полицией ходят от дома к дому и проверяют, в безопасности ли частные владения.

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