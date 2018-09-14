В Греции на знаменитом пляже обвалилась скала, пострадали туристы

Копірайт зображення REUTERS Image caption Кусок рухнувшей скалы перевернул лодки с туристами

По меньшей мере семь человек получили ранения, когда часть скалы обрушилась на знаменитом пляже Навайо на греческом острове Закинф, сообщают местные власти.

"Мы не нашли людей, которые оказались под завалами, но продолжаем поиски", - заявил представитель спасательной команды.

Полученные ранения не угрожают жизни людей, пострадавших на пляже.

Пляж, на котором лежит выброшенный на берег корабль, очень популярен среди туристов. Добраться сюда можно только по морю.

"Послышался шум и упал небольшой камень, потом больше, и в конце концов рухнул третий крупный кусок скалы, который при падении образовал волны в море, перевернувшие лодки".

Среди пострадавших - женщина из Чехии, у нее перелом позвоночника. Ее муж и двое детей также в больнице, но с незначительными повреждениями.

Кроме них, травмы получили еще три человека.

Из порта Закинф эвакуировали всех людей в качестве мер безопасноти.

Копірайт зображення NurPhoto/Getty Images Image caption Пляж Навайо на острове Закинф - одна из визитных карточек Греции

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