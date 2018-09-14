Суд в Швеции возобновил арест активов Газпрома, а в Британии - отменил
Апелляционный суд в Швеции отменил свое предыдущее решение, касающееся приостановления решения Стокгольмского арбитража по спору между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом".
Как заявляют в "Нафтогазе", это устраняет препятствие для дальнейших арестов активов "Газпрома" для выполнения решения арбитража.
Суд обосновал это так: "Причин, по которым было принятие решения о приостановлении исполнительных действий, больше не существует. Предварительные решения о приостановлении, соответственно, отменяются". Это решение апелляционной судебной инстанции в Швеции не подлежит обжалованию.
Однако этот же суд и в дальнейшем будет рассматривать апелляцию "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража о транзитной части газового контракта, заключенного в январе 2009 года между "Газпромом" и "Нафтогазом".
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Одновременно с этим английский суд также отменил свое предыдущее решение - о разрешении на арест активов "Газпрома" на территории Англии и Уэльса в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
Арест активов в Британии был особенно чувствительным для "Газпрома", ведь означал значительное ограничение доступа компании к финансовым рынкам. В июне, когда английский суд решил разрешить арест активов "Газпрома", компания была вынуждена отменить соглашение по размещению евробондов.
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В начале 2018 года по результатам рассмотрения контракта на поставку российского газа в Украину, Стокгольмский арбитраж хоть и обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 млрд долларов за поставленный в 2014-2015 годах газ, но фактически отверг требования "Газпрома" по выполнению условия "бери или плати", которое могло бы стоить Киеву в 56 млрд долларов.
Впрочем, арбитры также обязали "Нафтогаз" покупать у "Газпрома" по меньшей мере 4 млрд кубов газа до истечения срока контракта, то есть до 2019 года.
В "зеркальной" ситуации - решении по транзиту газа - арбитры больше прислушивались к аргументам "Нафтогаза" и обязали "Газпром" выполнить условие "транспортируй или плати".
Поэтому, общий арифметический итог спора, продолжавшегося более 3,5 лет, составляет 2,6 млрд в пользу "Нафтогаза".
В мае 2018 года "Нафтогаз" заявил, что начал официальную процедуру взыскания долгов с "Газпрома" из-за несогласия российской компании выполнять решение Стокгольмского арбитража, а "Газпром" обжаловал это решение в апелляционном суде в Швеции.