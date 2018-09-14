Омелян не уйдет в отставку и заявляет о давлении со стороны НАБУ
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что руководство Национального антикоррупционного бюро Украины оказывает на него давление.
Министр не уточнил, что имеет в виду, заявив, что представит факты во время судебных заседаний.
Ранее НАБУ сообщило министру о подозрении по обвинению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
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На пресс-конференции чиновник заявил, что "сфабрикованное подозрение, которое мне сегодня вручили, не содержит никакого состава преступления".
Министр говорит, что автомобиль, который, как заявляет НАБУ, он не задекларировал, принадлежит его брату, а дом, в котором он проживает, - официально арендован.
"Как мне стало известно, я не имею подтверждения, - было яркое желание арестовать сегодня, а не просто вручить подозрение", - сказал министр.
Он заявил, что это дело наносит ему репутационный ущерб.
Омелян добавил, что будет "требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ".
Комментируя предстоящее заседание суда по избрании ему меры пресечения, министр сказал, что не имеет 5 млн грн для залога.
Отставка?
На вопрос об отставке, министр сказал, что ему "эта должность надоела до печенок".
"Я свято убежден, что как только я подам в отставку и эта отставка будет принята Верховной Радой - 99% всех этих публичных беспорядков, дел - исчезнут, как дым над водой", - сказал министр.
Впрочем, отметил Владимир Омелян, в отставку он подавать не будет.
В чем обвиняют министра
Расследование относительно чиновника детективы НАБУ ведут с мая 2017 года, говорится в заявлении НАБУ.
Г-н Омелян, который находится на госслужбе с 2000 года, получил за это время 2,17 млн грн официального дохода.
Тогда как расходы министра составили только в период с 2008 года по апрель 2015 года как минимум 3,45 млн грн.
"Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы", - утверждают в НАБУ.
Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла более 4,2 млн грн.
Следствие установило факты внесения министром недостоверных сведений в декларации. В электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3,034 млн грн, а в 2016 году - более 8,024 млн грн.
"В декларации за оба года чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого он является и который находился в его владении и пользовании. Не отражены в электронной декларации 2015 года расходы на аренду дома, в котором фактически проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком", - добавляют в НАБУ.
Следствие утверждает, что министр внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.