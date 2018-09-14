Президентская гонка: у Порошенко возросли шансы на второй тур

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Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, во второй тур прошли бы лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и центром "Социс".

Его проводили по месту постоянного проживания на подконтрольных украинской власти территориях с 30 августа по 9 сентября методом "face-to-face".

В ходе исследования были опрошены 10 005 респондентов.

Статистическая погрешность 1-1,2%.

Среди опрошенных голоса распределились так:

1. Юлия Тимошенко - 11%

2. Петр Порошенко - 7,1%

3. Владимир Зеленский - 6,7%

4. Святослав Вакарчук - 6,5%

5. Анатолий Гриценко - 6,3%

6. Юрий Бойко - 6%

7. Олег Ляшко - 4,4%

8. Вадим Рабинович - 3,6%

9. Андрей Садовый - 1,8%

10. Александр Шевченко - 1,8%

11. Олег Тягнибок - 1,4%

12. Андрей Белецкий - 0,5%

Еще не определились - 23%, 15% - не принимали бы участие в голосовании.

По этому опросу, проходной барьер в 5% на выборах в Верховную Раду могут преодолеть семь политических партий.

Потенциальные голоса избирателей следующие:

1. "Батькивщина" (лидер Юлия Тимошенко) - 12,5%

2. "Слуга народа" (лидер Владимир Зеленский) - 8,6%

3. "Гражданская позиция" (лидер - Анатолий Гриценко) - 6,9%

4. "Блок Петра Порошенко Солидарность" - 6,5%

5. "Оппозиционный блок" (лидер Юрий Бойко) - 6,3%

На грани проходного барьера партии:

"За жизнь" (лидер Вадим Рабинович) - 4,5% и Радикальная партия Олега Ляшко - 4,5%.

Еще не определились - 25,1%, 13,5% - не принимали бы участие в голосовании.

Что в других опросах?

В начале сентября в последнем опросе, проведенном фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова, Юлия Тимошенко также является лидером электоральных предпочтений с результатом 13,9%.

Но на втором месте был Анатолий Гриценко с результатом 6%. Петр Порошенко занимал третье место - 5,8%.

Среди партий в лидерах также была "Батькивщина" - 13% и "Гражданская позиция" - 6,6%.

Далее шли "За жизнь" - 6,1%, "БПП - Солидарность" - 5,7%, "Оппозиционный блок" - 5,5% и "Слуга народа" - 5,2%.

Несколько предыдущих опросов, проведенных в августе, свидетельствовали, что во второй тур вероятнее всего пройдут Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко.

Петр Порошенко уступал не только им, но также Юрию Бойко и Олегу Ляшко.

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