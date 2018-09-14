Президентская гонка: у Порошенко возросли шансы на второй тур
Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, во второй тур прошли бы лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и центром "Социс".
Его проводили по месту постоянного проживания на подконтрольных украинской власти территориях с 30 августа по 9 сентября методом "face-to-face".
В ходе исследования были опрошены 10 005 респондентов.
Статистическая погрешность 1-1,2%.
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Среди опрошенных голоса распределились так:
1. Юлия Тимошенко - 11%
2. Петр Порошенко - 7,1%
3. Владимир Зеленский - 6,7%
4. Святослав Вакарчук - 6,5%
5. Анатолий Гриценко - 6,3%
6. Юрий Бойко - 6%
7. Олег Ляшко - 4,4%
8. Вадим Рабинович - 3,6%
9. Андрей Садовый - 1,8%
10. Александр Шевченко - 1,8%
11. Олег Тягнибок - 1,4%
12. Андрей Белецкий - 0,5%
Еще не определились - 23%, 15% - не принимали бы участие в голосовании.
По этому опросу, проходной барьер в 5% на выборах в Верховную Раду могут преодолеть семь политических партий.
Потенциальные голоса избирателей следующие:
1. "Батькивщина" (лидер Юлия Тимошенко) - 12,5%
2. "Слуга народа" (лидер Владимир Зеленский) - 8,6%
3. "Гражданская позиция" (лидер - Анатолий Гриценко) - 6,9%
4. "Блок Петра Порошенко Солидарность" - 6,5%
5. "Оппозиционный блок" (лидер Юрий Бойко) - 6,3%
На грани проходного барьера партии:
"За жизнь" (лидер Вадим Рабинович) - 4,5% и Радикальная партия Олега Ляшко - 4,5%.
Еще не определились - 25,1%, 13,5% - не принимали бы участие в голосовании.
Что в других опросах?
В начале сентября в последнем опросе, проведенном фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова, Юлия Тимошенко также является лидером электоральных предпочтений с результатом 13,9%.
Но на втором месте был Анатолий Гриценко с результатом 6%. Петр Порошенко занимал третье место - 5,8%.
Среди партий в лидерах также была "Батькивщина" - 13% и "Гражданская позиция" - 6,6%.
Далее шли "За жизнь" - 6,1%, "БПП - Солидарность" - 5,7%, "Оппозиционный блок" - 5,5% и "Слуга народа" - 5,2%.
Несколько предыдущих опросов, проведенных в августе, свидетельствовали, что во второй тур вероятнее всего пройдут Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко.
Петр Порошенко уступал не только им, но также Юрию Бойко и Олегу Ляшко.