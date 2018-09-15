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Правоохранители задержали мужчину, который вечером в пятницу, 14 сентября, напал на судью Святошинского районного суда Сергея Дячука, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Задержанный - киевлянин, 1964 года рождения. Он и судья были знакомы, сообщили в полиции.

Пострадавший госпитализирован в одну из киевских больниц, сообщили в пресс-службе Совета судей.

Сергей Дячук известен тем, что председательствует на слушаниях дела об убийствах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

По информации полиции, судья сделал замечание мужчине, который жег мусор возле автостоянки. В ответ тот схватил металлическую палку и начал бить судью по рукам и голове.

Нападавший скрылся, но впоследствии полиция нашла его и задержала.

В связи с нападением полиция начала уголовное производство по статье о хулиганстве.

Опасная работа?

Сергей Дячук предварительно связывает нападение со своей профессиональной деятельностью, поскольку получал угрозы о расправе, отмечают в Совете судей.

На скамье подсудимых по делу об убийствах на Майдане - пятеро бывших сотрудников киевского "Беркута".

Их обвиняют в массовом убийстве протестующих и совершении теракта.

Дело ведет коллегия судей под председательством Сергея Дячука и при участии суда присяжных.

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