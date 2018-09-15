В Киеве напали на судью, ведущего дело об убийствах на Майдане. Нападавший задержан
Правоохранители задержали мужчину, который вечером в пятницу, 14 сентября, напал на судью Святошинского районного суда Сергея Дячука, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Задержанный - киевлянин, 1964 года рождения. Он и судья были знакомы, сообщили в полиции.
Пострадавший госпитализирован в одну из киевских больниц, сообщили в пресс-службе Совета судей.
Сергей Дячук известен тем, что председательствует на слушаниях дела об убийствах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.
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По информации полиции, судья сделал замечание мужчине, который жег мусор возле автостоянки. В ответ тот схватил металлическую палку и начал бить судью по рукам и голове.
Нападавший скрылся, но впоследствии полиция нашла его и задержала.
В связи с нападением полиция начала уголовное производство по статье о хулиганстве.
Опасная работа?
Сергей Дячук предварительно связывает нападение со своей профессиональной деятельностью, поскольку получал угрозы о расправе, отмечают в Совете судей.
На скамье подсудимых по делу об убийствах на Майдане - пятеро бывших сотрудников киевского "Беркута".
Их обвиняют в массовом убийстве протестующих и совершении теракта.
Дело ведет коллегия судей под председательством Сергея Дячука и при участии суда присяжных.