В Турции осудили британца, воевавшего против "ИГ"

Копірайт зображення DEPO PHOTOS Image caption Джо Робинсона арестовала полиция, когда он находился в Турции в отпуске

В Турции к тюремному заключению приговорили бывшего британского военного, который вместе с курдскими силами воевал против группировки "Исламское государство", сообщила его мать.

25-летнего Джо Робинсона из Лидса (Великобритания) арестовали в Турции в 2017 году во время отпуска и обвинили в совершении террористических преступлений.

Его обвиняют в том, что он является членом курдской вооруженной группировки YPG, которую Турция считает террористической организацией.

Робинсона приговорили к семи с половиной годам заключения. Бывший военный планирует обжаловать приговор.

Его мать Шэрон Чимейчук заявила, что в пятницу ей позвонил официальный представитель Министерства иностранных дел Великобритании, который подтвердил приговор.

Она сказала, что ее сына отправят в тюрьму, тогда как его невесте Мири Ройкан, студентке из Лидса, дали условный срок за "террористическую пропаганду".

Робинсон ранее служил в британских войсках в Афганистане.

Он пять месяцев воевал против "Исламского государства" как доброволец вместе с курдскими силами, и ранее открыто говорил о своем опыте в СМИ.

Турция считает YPG террористической организацией, но Великобритания не внесла ее в такой перечень.

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