В Турции осудили британца, воевавшего против "ИГ"
В Турции к тюремному заключению приговорили бывшего британского военного, который вместе с курдскими силами воевал против группировки "Исламское государство", сообщила его мать.
25-летнего Джо Робинсона из Лидса (Великобритания) арестовали в Турции в 2017 году во время отпуска и обвинили в совершении террористических преступлений.
Его обвиняют в том, что он является членом курдской вооруженной группировки YPG, которую Турция считает террористической организацией.
Робинсона приговорили к семи с половиной годам заключения. Бывший военный планирует обжаловать приговор.
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Его мать Шэрон Чимейчук заявила, что в пятницу ей позвонил официальный представитель Министерства иностранных дел Великобритании, который подтвердил приговор.
Она сказала, что ее сына отправят в тюрьму, тогда как его невесте Мири Ройкан, студентке из Лидса, дали условный срок за "террористическую пропаганду".
Робинсон ранее служил в британских войсках в Афганистане.
Он пять месяцев воевал против "Исламского государства" как доброволец вместе с курдскими силами, и ранее открыто говорил о своем опыте в СМИ.
Турция считает YPG террористической организацией, но Великобритания не внесла ее в такой перечень.