Четверо украинцев погибли в ДТП в России
Четверо граждан Украины погибли в результате ДТП в Ленинградской области, сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
Она написала в Twitter, что еще один гражданин Украины госпитализирован.
Местные СМИ сообщают, что ночью на трассе "Нарва" произошло лобовое столкновение грузовика DAF и микроавтобуса Mercedes Sprinter.
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По предварительным данным, водитель-дальнобойщик, гражданин Болгарии, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Погибли водитель и три пассажира микроавтобуса: двое мужчин и две женщины.
Еще один пассажир - 20-летний мужчина - госпитализирован в тяжелом состоянии.
Водитель грузовика не пострадал.