Четверо украинцев погибли в ДТП в России

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Четверо граждан Украины погибли в результате ДТП в Ленинградской области, сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Она написала в Twitter, что еще один гражданин Украины госпитализирован.

Местные СМИ сообщают, что ночью на трассе "Нарва" произошло лобовое столкновение грузовика DAF и микроавтобуса Mercedes Sprinter.

По предварительным данным, водитель-дальнобойщик, гражданин Болгарии, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Погибли водитель и три пассажира микроавтобуса: двое мужчин и две женщины.

Еще один пассажир - 20-летний мужчина - госпитализирован в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика не пострадал.

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