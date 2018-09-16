Тайфун Мангхут обрушился на Гонконг: более 100 пострадавших
Тайфун Мангхут, ранее ставший причиной массовых разрушений на Филиппинах, достиг берегов Китая.
Власти Гонконга сообщают, что в результате шторма пострадали более 100 человек, информации о погибших пока нет. Тайфун Мангхут пришел в Китай с Филиппин, где его жертвами стали не менее 30 человек.
Метеорологи называют ураган самым мощным тропическим циклоном, с которым мир сталкивался в этом году.
До того, как шторм добрался до Гонконга, местные власти объявили самый высокий уровень тревоги и призвали жителей не покидать свои дома.
Сила ветра здесь достигала 117 километров в час.
По последним данным, пострадали 111 человек. Робин Брент, корреспондент BBC в Гонконге, сообщает, что худшее позади: ветер в городе постепенно стихает.
Уровень воды местами поднялся на 3,5 метра - на улицы города вымыло рыбу.
Большинство магазинов и учреждений закрыты, отменено около 800 авиарейсов. Отмена полетов коснулась по крайней мере 100 тыс. пассажиров.
Однако на опасную ситуацию в городе внимание обратили не все: "Утром я ходил на пробежку. Мне понравился свежий воздух и то, что улицы были пусты - вокруг ни людей, ни машин. В обычные дни такое редко увидишь", - рассказал житель Гонконга Хао Чен в беседе с журналистами AFP.
Ожидается, что в ближайшее время Мангхут ударит по соседней провинции Гуандун.
Отсюда уже эвакуировали тысячи людей. Власти провинции также объявили максимальный уровень опасности и опасаются, что тайфун может вызвать оползни.
Мангхут на Филиппинах
Перед тем, как добраться до Китая, Мангхут стал причиной массовых разрушений на Филиппинах.
На пути урагана оказались более 5 млн человек.
Местные власти сообщают о 30 погибших, однако в ближайшее время эта цифра может увеличиться.
Мангхут срывал крыши домов, валил деревья, вызвал 42 оползня и большие наводнения. Скорость ветра достигала 185 км/ч.
Ожидается, что сила урагана должна ослабнуть до вторника.