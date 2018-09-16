Журналисты и правозащитники требуют отчета о расследовании убийства Гонгадзе

Копірайт зображення УНІАН

Украинские медийные и правовые организации обнародовали публичное обращение, в котором призвали власти отчитаться о расследовании убийства украинских журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.

Письмо появилось на сайте издания "Детектор медиа" в воскресенье, 16 сентября, - в 18-ю годовщину исчезновения Гонгадзе.

Его авторы обращают внимание на то, что публикуют аналогичные заявления ежегодно, однако каждый раз - безрезультатно.

"Найти и привлечь к ответственности заказчиков обещали все Президенты и все главы МВД и ГПУ. Но каждый год повторяется одно и то же. Нас, представителей украинских медийных, правозащитных организаций и журналистского сообщества, возмущают постоянные пустые обещания и мы требуем у Президента Украины, премьер министра, министра внутренних дел и генпрокурора завершить расследование и назвать наконец заказчиков убийства нашего коллеги".

В письме также говорится о требовании отчитаться о ходе расследований убийств Гонгадзе и Шеремета. По словам авторов обращения, без этого невозможно говорить о доверии к власти и правоохранительной системе со стороны журналистского сообщества и общества.

"Мы хотим услышать публичный отчет власти о ходе этих расследований, и ждем скорейшего их завершения и наказания виновных", - говорится в заявлении.

Под ним подписались Институт массовой информации, "Детектор медиа", Центр гражданских свобод, Центр информации о правах человека, Институт демократии им. Филиппа Орлика и Донецкий институт информации.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Родные Георгия Гонгадзе считают, что за его убийство наказаны только исполнители преступления, но не его заказчики

Дело Гонгадзе

Основатель "Украинской правды" Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В начале ноября в Таращанском лесу нашли его обезглавленное тело.

В 2008 году суд признал виновными в убийстве журналиста трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины. Николай Протасов получил 13 лет лишения свободы, Александр Попович и Валерий Костенко - по 12 лет лишения свободы.

Пять лет спустя, в январе 2013-го, к пожизненному заключению был приговорен бывший начальник главного управления уголовного розыска МВД Алексей Пукач, который признался, что лично убил журналиста.

Родные Георгия считают, что за его убийство наказаны только исполнители преступления, но не его заказчики.

Убийство Павла Шеремета

Копірайт зображення УНІАН

Павел Шеремет погиб в июле 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.

Украинская власть и правоохранительные органы не раз называли это дело своей приоритетной задачей. Впрочем, два года спустя дело до сих пор не раскрыто.

В прошлом году генпрокурор Юрий Луценко признал, что в расследовании нет "серьезного прогресса".

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