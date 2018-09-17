Amazon расследует утечку данных из-за взяток сотрудникам

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Крупнейший американский интернет-магазин Amazon начал расследование в отношении того, что сотрудники компании брали взятки в обмен на конфиденциальную информацию о продажах на платформе.

Независимые продавцы также получали возможность удалять негативные отзывы и восстанавливать удаленные аккаунты за взятки в размере от 80 до 2 тысяч долларов, пишет Wall Street Journal.

Такая практика была особенно распространена в Китае.

Amazon утверждает, что проводит политику нулевой толерантности в отношении таких злоупотреблений.

В компании заявили, что требуют от сотрудников придерживаться высоких этических стандартов. Нарушителям грозит увольнение и юридические или судебные санкции.

Накажут и продавцов, которые прибегали к нечестным действиям, их аккаунты и отзывы об их товарах будут удалены, а средства заморожены. Также им угрожают судом.

Согласно данным Wall Street Journal, Amazon начала расследование в мае этого года, узнав о наличии такой практики в Китае.

Как пишет издание, чтобы связаться с сотрудниками компании, независимые продавцы воспользовались китайским приложением для обмена сообщениями WeChat.

Около половины товаров, которые сейчас продают на платформе Amazon, предлагают сторонние продавцы. Таким образом онлайн-магазин обеспечивает широкий ассортимент товаров.

Независимым продавцам приходится конкурировать с собственными товарами Amazon, чтобы их заметили и чтобы их предложения занимали высокие позиции в поиске.

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