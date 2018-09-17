Верховный суд: снятие неприкосновенности с Савченко - законное

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Кассационный административный суд Верховного суда признал законным снятие неприкосновенности с депутата Верховной Рады Надежды Савченко.

Верховный суд в полном объеме отказал Савченко в удовлетворении ее иска. По мнению суда, депутаты не нарушали процедуру принятия решения.

Решение может быть обжаловано в Верховной палате Верховного суда в течение 30 дней.

Чего требовала Савченко?

Надежда Савченко подала иск в июне. Она просила признать, что Верховная Рада не проверила должным образом обоснованность представлений о снятии с нее неприкосновенности, которые внес в парламент генпрокурор Юрий Луценко.

Г-жа Савченко просила суд признать эти представления противоправными и отменить.

В ее иске отмечалось, что Рада приняла постановление без оснований, с превышением законных полномочий и способом, не предусмотренным Конституцией и законами.

Суд же постановил, что решения Рады по Савченко "приняты на основании, в пределах полномочий и способами, которые определены Конституцией и законами Украины, обоснованно, пропорционально и с соблюдением прав человека на участие в процессе принятия решения".

Снятие неприкосновенности и арест

Верховная Рада сняла неприкосновенность с Надежды Савченко 22 марта, а также разрешила ее задержание и арест.

В тот же день ее задержала СБУ. На следующий день Шевченковский суд арестовал ее на два месяца, а в мае продлил меру пресечения.

Надежду Савченко обвиняют в подготовке терактов в Киеве, государственного переворота и убийства руководителей.

Сама Надежда свою вину отрицает.

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