В Европе показали новые евро - фото

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Европейский центробанк в понедельник обнародовал новые банкноты в 100 и 200 евро.

Они войдут в обращение в конце мая 2019 года и завершат серию "Европа".

По размеру новые купюры будут несколько отличаться от старых: длина остается та же, но высота будет такой же, как у купюры в 50 евро.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Банкноты в 100 и 200 евро завершают серию "Европа"

В центробанке говорят, что это облегчит работу машин, которые имеют дело с деньгами. А людям будет удобнее носить купюры одинаковой высоты в кошельках.

Подлинность новых купюр будет легко проверить с помощью метода "пощупай, посмотри, наклони", добавили в учреждении.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Новые купюры будут иметь усиленные средства защиты

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