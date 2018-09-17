В Европе показали новые евро - фото
Европейский центробанк в понедельник обнародовал новые банкноты в 100 и 200 евро.
Они войдут в обращение в конце мая 2019 года и завершат серию "Европа".
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По размеру новые купюры будут несколько отличаться от старых: длина остается та же, но высота будет такой же, как у купюры в 50 евро.
В центробанке говорят, что это облегчит работу машин, которые имеют дело с деньгами. А людям будет удобнее носить купюры одинаковой высоты в кошельках.
Подлинность новых купюр будет легко проверить с помощью метода "пощупай, посмотри, наклони", добавили в учреждении.