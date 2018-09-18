В Сирии исчез российский Ил-20 с военными на борту: версии

Копірайт зображення ALAMY Image caption Ил-20 - самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы

Российский самолет-разведчик Ил-20 с 14 военными на борту пропал над Средиземным морем. Минобороны России заявило, что это произошло в ходе атаки израильских истребителей по объектам в сирийской провинции Латакия. СМИ сообщают и другую версию: Ил-20 могли сбить сирийские системы ПВО.

"17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20", - сообщили в минобороны России.

Судьба находившихся на борту военных пока неизвестна. В акватории Латакии ведется поисково-спасательная операция.

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В российском минобороны сообщили, что Ил-20 исчез с радаров в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

"В это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата "Овернь" ("Auvergne")", - заявили в ведомстве.

Представитель минобороны Франции заявил агентству AFP, что французская армия отрицает какую-либо причастность к атаке на самолет.

Сирийская сторона заявляет, что атака осуществлялась со стороны моря четырьмя самолетами ВВС Израиля. Государственное агентство Сирии SANA написало, что российский самолет, вероятнее всего, был сбит израильской авиацией.

Skip Twitter post by @rabrowne75 The US military believes that Syrian anti-aircraft artillery accidentally shot down a Russian maritime patrol aircraft Monday while the Syrian regime was attempting to shoot down a barrage of Israeli missiles targeting locations in Latakia, a US official tells CNN — Ryan Browne (@rabrowne75) 17 сентября 2018 г.

Однако корреспондент CNN по вопросам национальной безопасности Райан Браун, ссылаясь на свои источники в официальных кругах США, сообщил, что самолет могли сбить сирийские ПВО.

"Военные США считают, что сирийские зенитные установки по ошибке сбили российский береговой патрульный самолет, когда на самом деле сирийский режим пытался сбить израильские ракеты, нацеленные на объекты в Латакии", - написал он в Twitter.

О том, что в Вашингтоне считают, что российский самолет был сбит сирийскими зенитными орудиями, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Израиль пока никак не прокомментировал ситуацию, и подтверждений того, что израильская авиация в понедельник вечером наносила удары по Сирии, в израильской прессе пока также нет.

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