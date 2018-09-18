Маск представил первого космического туриста. Кто он?

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Компания Илона Маска SpaceX представила первого частного пассажира, который планирует полететь в путешествие вокруг Луны.

Это 42-летний японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Сам он также подтвердил, что планирует это путешествие. "Я выбираю полет на Луну", - заявил миллиардер.

Ожидается, что он полетит в космос на ракете Big Falcon, о запуске которой объявили в 2016 году.

Миссия, которая в настоящее время планируется на 2023 год, станет первым полетом человека на Луну после "Аполлона-17" в 1972 году.

Это объявление было сделано во вторник в штаб-квартире SpaceX в городе Хоторн, штат Калифорния.

Компания заявила, что полет станет "важным шагом к открытию доступа для обычных людей, которые мечтают побывать в космосе".

Ранее в Twitter Маск уже намекал, что пассажир будет из Японии.

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Только 24 человека летали к Луне - все они американцы. Некоторые миссии "Аполлона" проходили без посадки - таким будет и этот полет.

Ракета, запуск которой планирует осуществить SpaceX, еще не построена. Поэтому Маск заявил: "Нет 100% уверенности, что она будет готова к полету".

В понедельник Маск сообщил о своих впечатлениях от дизайна Big Falcon и космического корабля, который будет перевозить пассажиров вокруг Луны.

Ракета должна быть способна поднять 150 тонн в низкую околоземную орбиту - это больше, чем американская ракета Saturn V, которая несла космический корабль "Аполлон".

По данным СМИ, Юсаку Маэдзава - основатель и руководитель компаний, связанных с онлайн-продажей модной одежды. Он входит в двадцатку самых богатых людей Японии.

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