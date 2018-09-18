Верховная Рада увеличила количество членов ЦИК. Почему это важно

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Парламент увеличил состав ЦИК на двух членов - с 15 до 17. Такое предложение накануне внес спикер Андрей Парубий, чтобы, какой он говорит, преодолеть кризис в переговорах о новых членах Центризбиркома.

За такое решение в целом проголосовали 236 депутатов.

"Эта формула является оптимальным, корректным путем решения проблемы обновления ЦИК. Это полностью в пределах полномочий Верховной Рады", - подчеркнул Андрей Парубий во время пленарного заседания во вторник.

Он добавил, что "в свое время цифра 15 была просто скалькирована из Российской Федерации и не имеет никакого принципиального значения".

Теперь Верховная Рада попробует в четверг назначить новых членов ЦИК.

Глава профильного подкомитета парламента Александр Черненко предположил, что в четверг Верховная Рада будет голосовать за 14 новых членов ЦИК, двое останутся из старого состава, а еще одного нового члена назначат позже.

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"Если кто-то пытается оставить действующим старый состав ЦИК, то этот сценарий не будет иметь успеха, я его не допущу. Вы должны в этом зале найти компромиссный путь для избрания на этой неделе нового состава ЦИК", - подчеркнул Андрей Парубий.

В пояснительной записке к его законопроекту указано, что увеличение количества членов ЦИК соответствует рекомендациям ПАСЕ относительно пропорционального представительства в ней всех парламентских сил.

"Все это напоминает аукцион. Сегодня существует 15 [членов ЦИК]. Летом предлагали 16. Этой ночью уже 17. Кто даст больше?" - написал в Facebook действующий заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

"Увеличение численности состава ЦИК, как по мне, - это вынужденная позиция. Она не совершенна, но международные стандарты не определяют число членов комиссии. Они определяют принцип формирования и представления всех групп интересов", - рассказала во время общения с медиа председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Она добавила, что сейчас вероятность формирования новой ЦИК - не самая высокая за последние годы, однако гарантий успешного голосования в четверг все равно нет.

Критики закона об увеличении количества членов ЦИК отмечают, что его приняли с процедурными нарушениями - в частности, Рада не выполнила норму о двух неделях на подачу альтернативных законопроектов.

В чем проблема с ЦИК?

Копірайт зображення УНИАН Image caption Кандидаты в члены ЦИК в сессионном зале во время заседания Верховной Рады Украины 5 июля 2018 года. Тогда за них так и не проголосовали

У 12-ти из 15-ти членов нынешнего состава ЦИК семилетний срок полномочий истек еще в июне 2014 года.

Это касается и председателя Центризбиркома Михаила Охендовского, который возглавил комиссию еще при президентстве Виктора Януковича.

Несмотря на это, все члены продолжают участвовать в работе комиссии, поскольку Верховная Рада уже несколько лет не может договориться о назначении новых членов ЦИК и разрешила работать старым членам после окончания срока полномочий.

При этом список новых кандидатов был сформирован фракциями еще в 2016 году.

Впрочем, оппозиционные силы заявляют, что среди кандидатов в новую ЦИК преобладают "креатуры" пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" и самого президента, что сделает Центризбирком полностью подконтрольным главе государства.

"Оппозиционный блок", например, требовал, чтобы в новой ЦИК было двое его представителей.

В то же время фракция "Народный фронт", которая входит в парламентское большинство, также недовольна списком кандидатов и обвиняет президента и его фракцию в несоблюдении принципа пропорционального представительства политических сил в ЦИК согласно результатам выборов (на которых, по партийным спискам, победил именно "Народный фронт") .

В целом формальной проблемой стало то, что в представлении от фракций было 14 кандидатов на 13 вакансий в ЦИК.

Последний раз Верховная Рада планировала сформировать новую ЦИК в июле, однако тогда политики в очередной раз не смогли договориться.

В "БПП" тогда даже заявляли, что не будут голосовать ни за один законопроект, пока вопрос обновления Центризбиркома наконец не будет решен.

В конце концов, переговоры по ЦИК в очередной раз перенесли.

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