Верховная Рада увеличила количество членов ЦИК. Почему это важно
Парламент увеличил состав ЦИК на двух членов - с 15 до 17. Такое предложение накануне внес спикер Андрей Парубий, чтобы, какой он говорит, преодолеть кризис в переговорах о новых членах Центризбиркома.
За такое решение в целом проголосовали 236 депутатов.
"Эта формула является оптимальным, корректным путем решения проблемы обновления ЦИК. Это полностью в пределах полномочий Верховной Рады", - подчеркнул Андрей Парубий во время пленарного заседания во вторник.
Он добавил, что "в свое время цифра 15 была просто скалькирована из Российской Федерации и не имеет никакого принципиального значения".
Теперь Верховная Рада попробует в четверг назначить новых членов ЦИК.
Глава профильного подкомитета парламента Александр Черненко предположил, что в четверг Верховная Рада будет голосовать за 14 новых членов ЦИК, двое останутся из старого состава, а еще одного нового члена назначат позже.
"Если кто-то пытается оставить действующим старый состав ЦИК, то этот сценарий не будет иметь успеха, я его не допущу. Вы должны в этом зале найти компромиссный путь для избрания на этой неделе нового состава ЦИК", - подчеркнул Андрей Парубий.
В пояснительной записке к его законопроекту указано, что увеличение количества членов ЦИК соответствует рекомендациям ПАСЕ относительно пропорционального представительства в ней всех парламентских сил.
"Все это напоминает аукцион. Сегодня существует 15 [членов ЦИК]. Летом предлагали 16. Этой ночью уже 17. Кто даст больше?" - написал в Facebook действующий заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.
"Увеличение численности состава ЦИК, как по мне, - это вынужденная позиция. Она не совершенна, но международные стандарты не определяют число членов комиссии. Они определяют принцип формирования и представления всех групп интересов", - рассказала во время общения с медиа председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.
Она добавила, что сейчас вероятность формирования новой ЦИК - не самая высокая за последние годы, однако гарантий успешного голосования в четверг все равно нет.
Критики закона об увеличении количества членов ЦИК отмечают, что его приняли с процедурными нарушениями - в частности, Рада не выполнила норму о двух неделях на подачу альтернативных законопроектов.
В чем проблема с ЦИК?
У 12-ти из 15-ти членов нынешнего состава ЦИК семилетний срок полномочий истек еще в июне 2014 года.
Это касается и председателя Центризбиркома Михаила Охендовского, который возглавил комиссию еще при президентстве Виктора Януковича.
Несмотря на это, все члены продолжают участвовать в работе комиссии, поскольку Верховная Рада уже несколько лет не может договориться о назначении новых членов ЦИК и разрешила работать старым членам после окончания срока полномочий.
При этом список новых кандидатов был сформирован фракциями еще в 2016 году.
Впрочем, оппозиционные силы заявляют, что среди кандидатов в новую ЦИК преобладают "креатуры" пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" и самого президента, что сделает Центризбирком полностью подконтрольным главе государства.
"Оппозиционный блок", например, требовал, чтобы в новой ЦИК было двое его представителей.
В то же время фракция "Народный фронт", которая входит в парламентское большинство, также недовольна списком кандидатов и обвиняет президента и его фракцию в несоблюдении принципа пропорционального представительства политических сил в ЦИК согласно результатам выборов (на которых, по партийным спискам, победил именно "Народный фронт") .
В целом формальной проблемой стало то, что в представлении от фракций было 14 кандидатов на 13 вакансий в ЦИК.
Последний раз Верховная Рада планировала сформировать новую ЦИК в июле, однако тогда политики в очередной раз не смогли договориться.
В "БПП" тогда даже заявляли, что не будут голосовать ни за один законопроект, пока вопрос обновления Центризбиркома наконец не будет решен.
В конце концов, переговоры по ЦИК в очередной раз перенесли.