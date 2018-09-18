В Южной Африке легализовали употребление марихуаны

Копірайт зображення Getty Images Image caption Решение является победой активистов, выступавших за легализацию марихуаны

Конституционный суд Южной Африки легализовал использование марихуаны взрослыми в частных местах.

Активисты, которые поддерживали легализацию, обрадовались решению и скандировали "Конопля теперь свободна", когда Конституционный суд объявил свое знаковое решение.

Путем анонимного голосования судьи также легализовали выращивание марихуаны для личного употребления.

Правительство Южной Африки выступал против легализации, утверждая, что наркотик имеет "вредоносное" влияние на здоровье людей.

Правительство еще не прокомментировало решение суда, которое является обязательным к исполнению.

В апреле Зимбабве стало второй страной в Африке, после Лесото, которая легализовала употребление марихуаны в медицинских целях.

Заместитель председателя суда Раймонд Зондо объявил: "Для взрослого человека не будет считаться уголовным преступлением употребление или владение каннабисом для личного употребления".

Однако, оставаться незаконным будет употребление каннабиса на публике, а также его продажа и поставки.

Копірайт зображення EPA Image caption Теперь парламент должен решить, какой объем конопли можно хранить

Джереми Актон, лидер партии Дагга, которая выступает за использование каннабиса, сказал, что суд должен пойти дальше и легализовать ношение марихуаны на публике.

В Южной Африке каннабис называют "Дагга".

Суд дал парламенту 24 месяца, чтобы изменить закон.

Взрослые, которые будут принимать марихуану дома сегодня, будут защищены решением суда, пока закон не будет изменен.

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