Врача из США и его подругу подозревают в изнасилованиях: суть дела

Копірайт зображення POLICE HANDOUT Image caption Церисса Райли и Грант Робишо, возможно, находили своих жертв на музыкальных фестивалях, сообщает прокуратура

Калифорнийского хирурга и его девушку обвиняют в двух случаях сексуальных нападений, но следователи подозревают, что жертв могут быть сотни.

Следствие считает, что 38-летний Грант Уильям Робишо и 31-летняя Церисса Лора Райли напали на двух женщин, которых они встретили в баре и ресторане в 2016 году.

Прокуроры сообщили BBC, что на телефонах подозреваемых нашли "тысячи и тысячи" видеозаписей потенциальных жертв.

Сейчас следователи пытаются идентифицировать женщин на видео.

"Мы считаем, что обвиняемые использовали свою привлекательность и шарм, чтобы снизить бдительность потенциальной жертвы", - сказал окружной прокурор округа Оранж Тони Ракаукас, передает KTLA-TV.

Копірайт зображення YOUTUBE Image caption Грант Робишо участвовал в реалити-шоу

Он добавил: "Существует несколько видеороликов, где женщины, похоже, находятся под действием препаратов и не в состоянии дать согласие или противостоять действиям сексуального характера".

"На основе этих доказательств мы считаем, что может быть много неидентифицированных жертв".

Робишо - хирург-ортопед из Ньюпорт-Бич, находящегося в 72 км к югу от Лос-Анджелеса.

Он появлялся на кабельном канале Bravo в реалити-шоу "Ритуалы" об онлайн-свиданиях.

Следователи говорят, что пара работала "в тандеме", встречая женщин в барах, подсыпая им наркотики или заставляя их пить большое количество алкоголя.

Затем они приводили женщин в квартиру Робишо, где их насиловали.

Считается, что две женщины стали жертвами Робишо и Райли два года назад.

Первая сказала, что встретила пару в ресторане и они пригласили ее на вечеринку на лодке.

Копірайт зображення CBS Image caption Пару также обвиняют в нарушении законов о наркотиках и оружии

Когда 32-летняя женщина много выпила, ее, как считает следствие, отвезли в квартиру Робишо и изнасиловали.

На следующий день женщина обратилась в полицию и прошла тест, который обнаружил следы нескольких наркотиков, сообщил прокурор.

Обоих задержанных обвиняют в изнасиловании с использованием наркотиков.

Другая женщина заявила, что она проснулась в квартире Робишо после того, как они пили ночью, и звала на помощь, пока его соседи не вызвали полицию.

Эта женщина сказала полиции, что она пила в баре вместе с парой, пока не потеряла сознание.

Врача и его девушку обвиняют в сексуальном нападении с намерением совершить изнасилование.

Следователи говорят, что они нашли видео одной из двух женщин, на которых напали.

Копірайт зображення CBS Image caption Робишо и Райли обвиняют во владении "наркотиком насильников" GHB

Робишо и Райли также обвиняют в хранении большого количества наркотиков, включая GHB (считается наркотиком насильников), психоделических грибов, экстази и кокаина.

По сообщению пресс-службы полиции, Робишо обвиняют во владении двумя незарегистрированными полуавтоматическими винтовками и четырьмя другими единицами оружия.

6 сентября полиция передала дело в прокуратуру, и пару арестовали в доме мужчины в минувшую среду.

Прокурор округа заявил, что медицинский совет штата начал расследование в отношении Робишо, но пока нет доказательств того, что жертвой мог стать кто-либо из его пациентов.

Обоих обвиняемых освободили под залог в 100 тыс. долларов.

Если пару признают виновной, то Робишо и Райли могут провести 40 и 30 лет за решеткой соответственно, сказал прокурор.

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