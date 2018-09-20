Роботы-медузы будут наблюдать за коралловыми рифами: зачем?

Копірайт зображення FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY Image caption Роботы-медузы передвигаются с помощью резиновых щупалец

Ученые создали флот из роботов-медуз для мониторинга деликатных подводных экосистем, в том числе - коралловых рифов.

Подводные дроны изобрели инженеры в Атлантическом университете Флориды. Устройство перемещается с помощью колец гидравлических щупалец.

Роботы могут пролезать сквозь небольшие отверстия, не причиняя вреда рифам.

Один эксперт одобрил дизайн, но предупредил, что искусственных медуз могут съесть черепахи.

Роботы - гибкие, шириной 20 см, смоделированы с лунной медузы на ранних стадиях ее развития.

Профессор Эрик Энгеберг из Атлантического университета Флориды считает, что такой дизайн будет оказывать меньшее влияние на экологию, чем дрон в виде подводной лодки.

"Мини-подлодки - жесткие по форме и обычно используют винт для передвижения", - сказал он.

"Винты могут повредить риф, а жесткая оболочка судна может нанести ущерб деликатным экосистемам в случае столкновения".

"Мягкий робот-медуза может избежать этих проблем с помощью своей нетипичной конструкции и способа передвижения".

Копірайт зображення FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY Image caption Подводные роботы могут пролезать сквозь небольшие отверстия

Для перемещения роботы используют восемь силиконовых щупалец, которые приводятся в действие насосами.

Вода наполняет щупальца, а потом - когда насосы выключаются - снова возвращается в море.

Это движет робота-медузу вперед и создает движение, подобное естественному.

Другие исследователи также создают роботов по образу медузы.

Например, команда Техасского университета в Далласе проводила испытания робота, который работает на водороде.

Инженеры компании Virginia Tech экспериментировали с механической медузой размером 1,7 м.

Прототипы из Атлантического университета Флориды намного меньше - всего 20 см шириной.

Они также могут плавать без подключения к чему-то, поэтому, если инженеры не уследят за ними, они могут вплывать на поверхность воды.

"Важно следить за их расположением, чтобы вовремя вынуть их из воды после миссии", - сказал профессор Энгеберг.

Корм для черепах?

Создать робота, взяв за основу реальный организм, - это "замечательная идея", считает профессор Джон Тернер, морской биолог в Университете Бангор.

Резкие движения робота может и не будут идеальными для записи видео или звука, но профессор Тернер заявил, что может наблюдать за состоянием рифа, например, замечая изменения уровня кислорода или признаки эрозии.

"Конечно, существует риск того, что робота съедят морские черепахи, морские млекопитающие и большие рыбы", - сказал он BBC.

Профессор Тернер добавил, что робот может быть "опасен для несчастного животного, которое его проглотит".

По его словам, дизайнеры должны рассмотреть возможность добавления акустического предупредительного устройства или сделать медузу "неприятной на вкус".

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