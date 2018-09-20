Столкновения из-за иностранных добровольцев под Радой: ранен полицейский

В ходе столкновений под Верховной Радой пострадал один из правоохранителей, сообщает корреспондент ВВС News Украина из-под здания Рады.

В четверг утром несколько сотен протестующих из "Национального корпуса" и ветераны Азова проводили акцию в поддержку иностранных добровольцев АТО под стенами парламента, они выкрикивали лозунг "Паспорт добровольцам!".

Один из полицейских получил ранение ноги во время столкновения между протестующими и правоохранителями.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, раненую ногу перебинтовали, рана на ней не кровоточила.

Протестующие требуют упростить предоставление украинского гражданства иностранцам, которые воевали за Украину на Донбассе.

Участники акции внезапно бросились на прорыв к зданию парламента, завязалась драка, активисты бросили несколько шумовых гранат.

Как правоохранитель получил ранение, пока неизвестно.

Общественный порядок под Верховной Радой обеспечивают несколько сотен полицейских и бойцов Нацгвардии со щитами, отмечает наш корреспондент.

После начала столкновений они перекрыли входы в здание парламента.

Image caption Правоохранители перекрыли входы в Раду

На месте событий также присутствуют пожарные и медики.

Митинг продолжается.

Представители "Национального корпуса" заявили ВВС News Украина, что не хотели врываться в здание парламента, а хотели передать спикеру Верховной Рады Андрею Парубию листовку о законопроекте об упрощении процедуры предоставления украинского гражданства иностранцам, которые воевали за Украину.

По их словам, представители полиции не пустили их в здание, в результате чего и началась потасовка. При этом шумовую гранату бросили сами правоохранители, утверждают протестующие.

Сейчас к участникам акции вышел советник спикера.

Чем возмущены демонстранты?

Участники митинга под парламентом 20 сентября требуют упрощения процедуры предоставления украинского гражданства иностранцам, которые воевали за Украину на Донбассе.

По словам участников митинга, многие добровольцы не могут получить гражданство Украины, поскольку не имеют всех необходимых документов.

Но чтобы получить эти документы, им необходимо ехать в страну своего происхождения. А добровольцы среди граждан России - опасаются возможного преследования при въезде туда для получения документов.

Ветераны Азова заявляют, что располагают информацией о 140 добровольцах с такой проблемой.

На прошлой неделе Генпрокуратура Украины экстрадировала россиянина Тимура Тумгоева в Россию по запросу Федеральной службы безопасности России.

Сторонники Тимура Тумгоева утверждают, что он воевал в АТО на стороне Украины.

ФСБ подозревает Тумгоева в участии в одной из военных группировок в Сирии, входившей в состав "Исламского государства" и воевавшей против войск Башара Асада.

При задержании в Украине ему инкриминировали просроченную справку искателя убежища.

Ранее он дважды обращался в миграционную службу Украины с просьбой о получении статуса беженца, но ему отказали.

Юрий Луценко заявил, что подтверждение участия в АТО уже является основанием для отказа в выдаче человека России, но в случае Тумгоева таких подтверждений не было.

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