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Верховная Рада направила на оценку в Конституционный суд Украины проект изменений в Основной закон о закреплении интеграции в Евросоюз и НАТО.

Решение поддержал 321 народный депутат.

В начале сентября президент Петр Порошенко внес законопроект, которым предлагает закрепить в Конституции стремление в ЕС и НАТО, а также исключить положение о базировании Черноморского флота России в Крыму.

Таким образом, теперь КС должен предоставить свои выводы из этих предложений.

Если вывод суда будет положительным, внести изменения в Конституцию депутаты смогут уже на следующей сессии парламента, которая начнется после Нового года.

Что предлагает президент?

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Для закрепления пути в ЕС и НАТО Петр Порошенко предложил депутатам внести изменения в статьи 85, 102, 116.

Таким образом, он хочет закрепить в Основном законе "необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

"Закрепление на конституционном уровне правовой определенности курса Украины на членство в ЕС и НАТО мобилизует украинское общество и украинскую власть и будет способствовать реформам, направленным на достижение критериев полноправного членства в ЕС и НАТО", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также президент предлагает исключить положение, позволяющее использовать базы на территории Украины для временного пребывания иностранных войск. Речь идет о пребывании Черноморского флота России на территории крымского полуострова.

После того, как Конституционный суд даст свое заключение, депутаты должны вернуться к его рассмотрению. Сначала изменения должно поддержать обычное, а затем - конституционное большинство (300 голосов) на следующей сессии парламента.

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