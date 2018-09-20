Новый фильм о Бонде снимет режиссер "Настоящего детектива"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Недавно Кэри Фукунага завершил работу над сериалом Netflix "Маньяк", в котором сыграли Эмма Стоун и Джона Хилл

Режиссером следующей ленты о Джеймсе Бонде назначен американец Кэри Фукунага.

В режиссерском кресле Фукунага заменит британца Дэнни Бойла, который решил отказаться от съемок из-за "творческих разногласий".

Продюсеры будущей ленты Майкл Уилсон и Барбара Брокколи говорят, что Фукунага - разносторонний режиссер, известный своими новаторскими подходами.

Они очень довольны тем, что Фукунага принял их предложение, и будут рады работать с ним.

Кто такой Фукунага?

Кэри Фукунага стал известен широкой публике в 2009 году, когда написал сценарий для фильма "Без лица", который сам и снял. Лента рассказывает о том, как девушка из Гондураса и мексиканский гангстер пересекают американскую границу.

За эту ленту Фукунага получил британскую премию авторского кино за лучший иностранный фильм, три премии фестиваля "Сандэнс" и награду кинофестиваля в Эдинбурге.

В 2011 году Фукунага снял новую киноадаптацию "Джейн Эйр", в которой среди прочих снялись Миа Васиковска, Майкл Фассбендер и Джейми Белл. Фильм был номинирован на "Оскар" за лучший дизайн костюмов.

Фукунага также является режиссером популярного сериала "Настоящий детектив" с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном в главных ролях. В 2015 году он снял несколько эпизодов многосерийного фильма.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джеймса Бонда вновь сыграет Дэниел Крейг

Ожидается, что съемки нового фильма о Джеймсе Бонде начнут в марте следующего года, а в прокат картина выйдет 14 февраля 2020 года.

До того, как Дени Бойл решил уйти из проекта, планировалось, что фильм выйдет еще осенью 2019 года, однако замена режиссера привела к задержкам в работе.

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