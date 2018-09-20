Трамп советовал Испании "построить стену вдоль Сахары"

Копірайт зображення Reuters Image caption Граница между США и Мексикой в штате Аризона

Президент США в беседе с министром иностранных дел Испании посоветовал ему построить стену "вдоль Сахары", чтобы защититься от мигрантов. Об этом рассказал сам испанский чиновник.

Министр Хосеп Боррель, который ранее возглавлял Европарламент, говорит, что не одобряет такое предложение Дональда Трампа.

По словам Борреля, разговор с Трампом он имел еще в июне во время официального визита в США, однако рассказать о его содержании решился только сейчас.

"Граница Сахары не может быть длиннее нашей границы с Мексикой", - приводит слова Трампа Боррель.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Ограждение, отделяющее испанский анклав Мелилья от Марокко

На самом деле длина границы между США и Мексикой - 3145 км. Сахара же простирается на более чем 4800 км.

Строительство стены на границе с Мексикой - одно из самых известных предвыборных обещаний президента США.

Трамп уверял, что стена поможет остановить поток нелегальных мигрантов, и утверждал, что заставит профинансировать строительство саму Мексику. По мнению президента США, проект может стоить около 25 млрд долларов.

Испания не граничит с пустыней Сахарой, однако страна имеет два анклава на африканском континенте - рядом с Марокко.

Это территории Сеута и Мелилья - сюда пытаются добраться африканские мигранты, которые ищут лучшей жизни в Европе.

Слова министра Борреля о совете Дональда Трампа подтвердили в дипломатическом ведомстве Испании, однако комментировать их отказались.

С начала этого года в Испанию прибыли около 35 тысяч мигрантов - это наибольший показатель среди стран ЕС.

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