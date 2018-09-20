Боль в ушах и кровь из носа: в Индии пилоты "забыли" о давлении в самолете

Копірайт зображення Reuters Image caption Пассажиры жаловались на боль в ушах и кровь из носа (архивное фото)

В Индии более 30 пассажиров самолета пострадали после того, как пилоты "забыли" включить регулятор давления в салоне, сообщают местные власти.

Самолет авиакомпании Jet Airways, следовавший из Мумбаи в Джайпур, вернулся в аэропорт вскоре после взлета.

На видео, которыми пассажиры поделились в Twitter, видно, как в салоне выпали кислородные маски.

Боинг-737, на борту которого находились 166 пассажиров, безопасно приземлился.

Как сообщило министерство авиации, экипаж освободили от исполнения обязанностей, начато расследование.

Лалит Гупта, один из руководителей индийского ведомства по регулированию авиаперевозок, рассказал газете Hindustan Times, что экипаж забыл включить тумблер, отвечающий за давление в кабине самолета.

Авиакомпания Jet Airways в официальном заявлении сообщила, что самолет повернул обратно в четверг утром после "падения давления в салоне". Компания заявила, что приносит извинения за неудобства, причиненные пассажирам.

"Самолет Боинг-737, на борту которого находились 166 пассажиров и 5 членов экипажа, приземлился в Мумбаи. Всех пассажиров в безопасности доставили к терминалу. Нескольким пассажирам, которые жаловались на боль в ушах, кровь из носа и прочее, оказали первую помощь", - говорилось в заявлении.

Авиакомпания заявила, что полностью сотрудничает с властями в расследовании инцидента.

Пассажир Даршак Хате разместил в Twitter видео салона самолета, снятое после того, как упало давление и выпали кислородные маски.

Skip Twitter post by @DarshakHathi Panic situation due to technical fault in @jetairways 9W 0697 going from Mumbai to Jaipur. Flt return back to Mumbai after 45 mts. All passengers are safe including me. pic.twitter.com/lnOaFbcaps — Darshak Hathi (@DarshakHathi) 20 сентября 2018 г.

Еще один пассажир запостил фото, на котором видно, как у него идет кровь из носа. Он пожаловался на то, что авиакомпания полностью проигнорировала вопрос безопасности пассажиров.

Skip Twitter post by @satishnairk @jetairways Flight 9W 697 made an emergency landing back in Mumbai. Airplane lost pressure immediately after taking off...scores of passengers including me bleeding from nose....no staff to help...no announcement on board to wear the oxygen mask.passengersafety completelyignored pic.twitter.com/vO9O95aMCP — Satish Nair (@satishnairk) 20 сентября 2018 г.

В январе этого года Jet Airways запретили летать двум пилотам после сообщений об их драке в кабине во время полета из Лондона в Мумбаи. Этот рейс, которым летели 324 пассажира, совершил безопасную посадку.

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