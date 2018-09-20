Боль в ушах и кровь из носа: в Индии пилоты "забыли" о давлении в самолете
В Индии более 30 пассажиров самолета пострадали после того, как пилоты "забыли" включить регулятор давления в салоне, сообщают местные власти.
Самолет авиакомпании Jet Airways, следовавший из Мумбаи в Джайпур, вернулся в аэропорт вскоре после взлета.
На видео, которыми пассажиры поделились в Twitter, видно, как в салоне выпали кислородные маски.
Боинг-737, на борту которого находились 166 пассажиров, безопасно приземлился.
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Как сообщило министерство авиации, экипаж освободили от исполнения обязанностей, начато расследование.
Лалит Гупта, один из руководителей индийского ведомства по регулированию авиаперевозок, рассказал газете Hindustan Times, что экипаж забыл включить тумблер, отвечающий за давление в кабине самолета.
Авиакомпания Jet Airways в официальном заявлении сообщила, что самолет повернул обратно в четверг утром после "падения давления в салоне". Компания заявила, что приносит извинения за неудобства, причиненные пассажирам.
"Самолет Боинг-737, на борту которого находились 166 пассажиров и 5 членов экипажа, приземлился в Мумбаи. Всех пассажиров в безопасности доставили к терминалу. Нескольким пассажирам, которые жаловались на боль в ушах, кровь из носа и прочее, оказали первую помощь", - говорилось в заявлении.
Авиакомпания заявила, что полностью сотрудничает с властями в расследовании инцидента.
Пассажир Даршак Хате разместил в Twitter видео салона самолета, снятое после того, как упало давление и выпали кислородные маски.
Еще один пассажир запостил фото, на котором видно, как у него идет кровь из носа. Он пожаловался на то, что авиакомпания полностью проигнорировала вопрос безопасности пассажиров.
В январе этого года Jet Airways запретили летать двум пилотам после сообщений об их драке в кабине во время полета из Лондона в Мумбаи. Этот рейс, которым летели 324 пассажира, совершил безопасную посадку.