Япония просит регбистов со всего мира прятать татуировки. Почему?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Игрок австралийской сборной по регби Израэль Фолау

В следующем году в Японии пройдет чемпионат мира по регби. Страна уже обратилась к сборным со всего мира и сообщила, что игроки с татуировками должны будут их прятать.

Власти Японии опасаются, что многих жителей страны татуировки могут возмутить. Здесь они до сих пор ассоциируются с криминальным миром - в частности, якудзой - преступными мафиозными группировками, известными на весь мир.

В Японии людей с татуировками, даже если речь идет о туристах, часто не пускают в бассейны и сауны.

Власти страны проинформировали регбистов, которые приедут на международный турнир, чтобы они надевали жилеты или другие предметы одежды с целью прикрыть свои тату.

Татуировки очень популярны среди игроков в регби, особенно среди представителей островных народов Тихого океана.

Руководитель турнира Алан Джилпин говорит, что пока ни одна из сборных не выразила возражений относительно запрета.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сборная Новой Зеландии по регби

"Когда мы подняли этот вопрос около года назад, мы рассчитывали на негативную реакцию, однако до сих пор не получили никаких жалоб", - заявил Джилпин.

"Мы провели много разговоров с представителями сборных, чтобы они отнеслись к ситуации с пониманием".

"Идея в том, чтобы они носили специальную одежду в бассейнах или спортзалах. Сборные согласились приобрести такую экипировку, чтобы продемонстрировать уважение к японской культуре", - добавил Джилпин.

Новозеландская сборная, одна из сильнейших команд в мире, уже подтвердила, что примет просьбу Японии во внимание.

"Когда наша команда посещает другие страны, мы стараемся с уважением относиться к местным обычаям и культуре, и эта позиция не изменится ни в этом году, ни в следующем", - говорит Найджел Касс, председатель Федерации регби Новой Зеландии.

В 2016 году японское государственное агентство по туризму призвало спа-салоны страны смягчить свои правила для татуировок, учитывая, что отношение к ним в Японии и за ее пределами отличается.

Агентство предложило выделить для клиентов с тату отдельные часы посещения или давать им наклейки, которыми они могли бы заклеивать татуировки.

Исследование 2015 года показало, что 56% японских гостиниц не позволяют татуированным клиентам посещать сауны и бассейны.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Японии татуировки ассоциируются с якудзой

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